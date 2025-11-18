DE
Procès à Genève
Peine sévère requise pour la femme qui a tué son mari à Vernier

Le Tribunal criminel de Genève examine l'affaire d'une femme accusée du meurtre de son mari. Le procureur évoque un trouble de la personnalité et un besoin de contrôle comme motifs du crime.
Publié: 13:02 heures
Au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le procureur a requis seize ans de prison à l'encontre de cette quinquagénaire «cupide, jalouse et possessive». (Photo d'illustration)
Photo: MARTIAL TREZZINI
ATS Agence télégraphique suisse

Mardi, au second jour du procès de la femme qui a tué son mari à Vernier (GE) fin 2021, le procureur a requis seize ans de prison. Selon lui, cette quinquagénaire «cupide, jalouse et possessive» a voulu «le punir de vouloir la quitter.»

Alors que les déclarations de la prévenue ont varié tout au long de la procédure, le procureur Guillaume Zuber a enjoint le Tribunal criminel de Genève à retenir les faits matériels. Première certitude: le 29 décembre 2021 vers 21h50, elle a tiré une balle dans le dos de son mari à bout portant et l'a laissé agoniser durant près d'une heure alors qu'elle aurait pu le sauver au moins à quatre reprises.

Elle souffre de troubles

Le besoin de contrôle ou la cupidité explique le passage à l'acte prémédité de cette femme qui souffre d'un trouble de la personnalité mixte paranoïaque et borderline, a relevé le représentant du Ministère public. De quinze ans son cadet, le mari mauricien étouffait dans cette relation faite de violences, a relevé Timothée Reymond, avocat de la mère de la victime.

