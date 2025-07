Malgré une pluie torrentielle, plus de 10'000 personnes ont participé à la Lake Parade de Genève ce samedi 26 juillet. L'événement techno s'est déroulé dans un format réduit avec un parcours inversé en raison de l'Euro féminin.

1/4 Malgré une pluie torrentielle, plus de 10'000 personnes ont participé à la Lake Parade de Genève ce samedi 26 juillet. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La Lake Parade a attiré samedi après-midi à Genève plus de 10'000 personnes sous une pluie diluvienne. Cette manifestation techno et festive s'est déroulée dans un format réduit et sur un parcours inversé inédit en raison de l'Euro féminin.

«Avec le déluge qu'on a pris, les gens sont restés: c'est assez cool, avec une ambiance festival comme à Paléo», a indiqué à Keystone-ATS Christian Kupferschmid, fondateur et organisateur de la Lake Parade. «Vu la météo, on n'aurait pas pu demander mieux», a-t-il ajouté.

Le cortège de l'édition 2024, qui avait bénéficié d'un temps estival radieux, avait attiré 70'000 personnes. Satisfait malgré tout de l'affluence de cette année, l'organisateur ne déplore aucun souci technique, ni problème sanitaire majeur. Du côté de la police, qui avance l'estimation de 10'000 personnes, aucun incident n'est à signaler non plus.

De la mousse

Les douze camions musicaux, les Lake Mobiles, sont partis de Baby-Plage entraînant avec eux la foule dansante jusqu'à la Rotonde du Mont-Blanc sur l'autre rive. Le parcours se fait traditionnellement dans l'autre sens, mais l'implantation de la fan zone de l'Euro féminin sur la rive gauche a changé la donne.

«Vu la météo, on n'aurait pas pu demander mieux», a déclaré le fondateur et organisateur. Photo: KEYSTONE

Les camions ont déversé leurs décibels sur la foule équipée de pèlerines publicitaires et de parapluies. Deep-house, afro-house, techno-house et techno mais aussi des sonorités tropicales et urbaines étaient au rendez-vous. Le char équipé de lances à mousse était particulièrement suivi.

Un lama

Un lama gonflable géant sur un des Lake Mobile avait fière allure, de même que d'énormes fleurs. Sur les chars, les DJ's ont mis le feu, haranguant la foule à coup de «Genève, vous êtes là?». Dans le public, beaucoup de jeunes, mais aussi quelques familles venues découvrir cette Lake Parade qui existe depuis 1997.

Les participants ont décrit une ambiance aussi festive qu'à Paléo. Photo: KEYSTONE

La manifestation se poursuivait jusqu'à 22h00 sur le quai Wilson. Les fêtards étaient ensuite attendus dans différents clubs de la ville pour des afters. Le budget de la manifestation est couvert par les sponsors et les ventes de boissons. Le défilé techno ne bénéficie que de subventions indirectes.