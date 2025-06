Deux participantes dansent lors de la 22e édition de la Lake Parade à Genève, le 20 juillet 2024. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Une Lake Parade inversée se tiendra le 26 juillet prochain autour de la rade de Genève. Le parcours habituel veut que le grand cortège de musique techno parte de la rive droite pour rejoindre la rive gauche. Cette année, Euro féminin oblige, le défilé se fera dans l'autre sens, ont indiqué mardi les organisateurs de la manifestation.

La Fan Zone dédiée au ballon rond occupera en effet l'espace qui était habituellement dédié à la Lake Sensation, ce regroupement de diverses scènes de danse qui était l'occasion de poursuivre la fête jusqu'au bout de la nuit, a expliqué devant les médias Christian Kupferschmid, le fondateur de la Lake Parade.

Le cortège de cette 23e édition sera composé d'une quinzaine de Lake Mobile, ces camions bariolés occupés par des collectifs de DJ's aux univers musicaux variés. On pourra danser au son de la deep house, de l'afro house, de la tech house, de la techno, de l'urbain et même du tropical, avec des airs venus d'Amérique latine.

Plus de 120'000 personnes en 2024

Cette année, la Lake Sensation ne durera que jusqu'à 22h00, avec une scène principale qui sera montée à proximité de l'hôtel Beau-Rivage. Les festivités ne se termineront pas pour autant à 22h00. Il y aura des soirées dans plusieurs clubs de la ville, a promis Christian Kupferschmid.

La Lake Parade avait rassemblé lors des éditions 2023 et 2024 plus de 120'000 personnes. On avait compté 40'000 participants à la Lake Sensation. Le budget de la manifestation, un peu moins élevé cette année, est couvert par les sponsors et les ventes de boissons. Le défilé techno ne bénéficie que de subventions indirectes.