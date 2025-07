Voici 6 lieux où vous réfugier en cas de pluie à Paléo

À vous de choisir: affronter la pluie ou trouver refuge? Photo: KEYSTONE/Laurent Gillieron

Amit Juillard

Un Paléo sans pluie, c’est pas un Paléo. L’expression est presque consacrée. Voici 6 lieux où vous protéger des gouttes sur le site du plus grand open air de Suisse. Pour la boue, c'est plus compliqué, mais c’est toujours drôle. Voire sexy.

1. Le Dôme

Situé tout au nord-ouest du site, le Dôme est un chapiteau qui peut accueillir jusqu’à 3500 personnes (Paléo dénombre en moyenne 45’000 festivalières et festivaliers par soir). Non loin, quelques bars et stands pourraient aussi se transformer en Arches de Noé. LE bon plan.

2. Le Club Tent

Au sud du site, peu après l’entrée — sur votre gauche quand vous marchez en direction de Genève et de la Grande scène — se dresse le mythique Club Tent. Cette année, ce chapiteau accueille des stars en devenir, parfois. Peut-être qu’une averse pourrait vous faire rencontrer les prochains SCH, PNL, Eddy de Pretto ou Roméo Elvis! Vu l’emplacement privilégié de cette scène, les places risquent d’être chères: il y en a 2500.

3. Le Forum, aussi connu sous le nom de «Tente Bacardi»

Depuis l’ouest du Forum, on peut voir ce qui se passe sur la Grande scène. Le grand luxe. Et le bar n’est jamais loin.

4. Le Versus

Juste à côté de Belleville, scène dédiée aux musiques électroniques, Le Versus est un bar couvert qui accueille aussi des DJs. Ou comment taper du pied en évitant les flaques.

5. La Ruche

Encore un chapiteau! Mais ici, c’est logique: on parle d’un vrai cirque et de spectacles déjantés. En plus, le lieu est excentré (tout à l’ouest), tranquille: il sera moins pris d’assaut que les autres possibles refuges.

6. Au milieu de la Grande scène…

… ou de la Belleville, ou de la Véga. Avec ou sans ciré jaune, avec ou sans bottes, avec ou sans dignité — mais évitez les parapluies et les arbres en cas d’éclairs. Il reste toujours la possibilité d’affronter le déluge et d’apprécier un concert sans être collée ou collé à ses congénères. C’est l’occasion de bâtir des cathédrales de souvenirs. Rappelez-vous: en 2013, un orage apocalyptique — on parle là d’un vrai déluge — s’était abattu sur la guitare et l’harmonica d’un Neil Young survolté. Comme le capitaine d’un navire en perdition dans l’Atlantique, bien ancré sur l’avant de la Grande scène, le rockeur canadien avait «milké» son titre «Like A Hurricane» — «Comme un Ouragan», en français — pendant plus de 30 minutes devant un équipage de braves Apaches resté fidèle. Keep on Rockin' in the Free World!