Héliporté vers l'hôpital
Pris en flagrant délit de cambriolage à Fribourg, il s'enfuit et tombe d'une falaise

Trois cambrioleurs ont été pris en flagrant délit dans la nuit de lundi à mardi à Marly (FR). Ils ont tous été retrouvés et placés en détention provisoire. Mais l'un d'eux a chuté d'une falaise durant sa fuite et s'est blessé.
Publié: il y a 51 minutes
Les auteurs présumés sont âgés de 23, 27 et 28 ans. (Photo d'illustration)
Photo: Police cantonale valaisanne
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale fribourgeoise a été alertée lundi peu avant minuit d'un cambriolage en cours à Marly, indique-t-elle mardi dans un communiqué. Les policiers dépêchés sur place ont aperçu trois hommes sur le toit d'un magasin d'alimentation. Le trio s'est alors enfui à pied.

Durant sa fuite, l'un des auteurs présumés a chuté d'une falaise dans le secteur du bois des Rittes. En plus de la police, une ambulance, un hélicoptère de la Rega et une colonne de secours sont alors intervenus. L'homme a été hélitreuillé puis héliporté vers un hôpital, qu'il a pu quitter mardi dans la matinée.

Arrestations provisoires

Les agents s'en sont remis au flair d'un chien policier pour retrouver un deuxième auteur présumé du cambriolage, caché dans le jardin d'une propriété privée. Enfin, le troisième fuyard a été interpellé au petit matin dans le district de la Singine.

Les cambrioleurs sont âgés de 23, 27 et 28 ans. Il s'agit de deux ressortissants marocains et d'un ressortissant algérien. Ils ont été placés en arrestation provisoire et trois plaintes ont été déposées. Des investigations sont en cours.

