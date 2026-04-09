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Découverte macabre
Une pollution aquatique tue des poissons dans le canton de Fribourg

Une pollution dont l’origine reste inconnue a frappé le canal de Galmiz mercredi soir. Plusieurs poissons ont été retrouvés morts, tandis que les secours ont tenté de limiter les dégâts sur l’écosystème.
Publié: il y a 52 minutes
On ne connaît pas encore l'origine de la pollution qui a tué des centaines de poissons. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Une pollution a touché le canal de Galmiz, dans le canton de Fribourg. Mercredi 8 avril, vers 20h, la police cantonale a été alertée après la découverte de plusieurs poissons morts.

Sur place, une patrouille de police, le garde-faune et le Service de l’environnement ont constaté que l’écosystème avait été atteint. Selon les premières observations, plusieurs poissons ont péri.

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Les pompiers du Bataillon See-Lac sont également intervenus. Ils ont injecté de l’eau fraîche dans le canal afin de diluer l’eau contaminée et de limiter autant que possible les dégâts sur la faune piscicole.

Pollution d'origine inconnue

Pour l’heure, l’origine de la pollution n’a pas encore pu être établie. Des recherches ont été menées dans le secteur, sans permettre d’identifier la source du problème. Aucun autre indice visible de pollution n’a été relevé sur place.

Un échantillon d’eau a été prélevé et doit désormais être analysé pour tenter de comprendre ce qui a provoqué cette hécatombe.

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