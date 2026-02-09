DE
Le passage à la retraite, un moment critique
A Fribourg, une formation sur la violence chez les seniors

Le canton de Fribourg propose aux pharmaciens un module de formation sur les violences de couple chez les seniors. Ces professionnels peuvent ainsi détecter les situations à risque, offrir une écoute et orienter les victimes vers un soutien adapté.
Publié: il y a 56 minutes
Le module de perfectionnement est adressé au personnel des pharmacies.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Le Bureau de l'égalité homme-femme et de la famille ainsi que la pharmacienne cantonale fribourgeoise mettent à disposition du personnel des pharmacies un module de perfectionnement sur les violences de couple chez les seniors. Un premier module de formation sur la détection de la violence domestique est proposé depuis l'an dernier.

La violence dans le couple ne connaît pas de limite d'âge et les personnes de 64 ans et plus, qui représentent près de 20% de la population suisse, peuvent aussi être concernées. Le passage à la retraite constitue en effet un moment critique, car il peut dans certains cas exacerber une dynamique de violence préexistante ou sous-jacente.

Dans ce contexte, les pharmaciens et les assistants en pharmacie jouent un rôle crucial, indique lundi le canton de Fribourg dans un communiqué. En contact régulier avec des personnes âgées, ils peuvent repérer une situation de violence, offrir une première écoute et orienter les personnes concernées vers un soutien adapté.

La formation a pour but de sensibiliser le personnel des pharmacies, de lui fournir des outils pratiques et de lui indiquer les démarches appropriées s'ils détectent une situation de violence chez les seniors.

L'isolement social, la méconnaissance des possibilités d'aide, la honte ou encore la peur des conséquences empêchent parfois les personnes âgées de se tourner vers les centres d'aide aux victimes ou d'appeler la police. D'où l'importance des pharmaciens, davantage ancrés dans leur quotidien.

Le module de formation de base sur la détection de la violence domestique, proposé depuis juin 2025, totalise 124 inscriptions pour l'ensemble du canton. Cela représente plus de 65% des pharmaciens du territoire fribourgeois.

