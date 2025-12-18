Une pollution avec présence de mousse blanche a été détectée mercredi dans le Glaney, entre Billens-Hennens et Romont (FR). L'écosystème est touché, mais aucune mortalité piscicole n'a été observée. L'origine de la pollution reste inconnue malgré les investigations.

Pollution détectée dans le Glaney vers Romont (FR)

ATS Agence télégraphique suisse

Une pollution a été constatée mercredi via la présence d'une mousse blanche dans le cours d’eau du Glaney, entre Billens-Hennens et Romont (FR). Son origine reste pour l’heure inconnue.

L’écosystème a été touché, mais aucune mortalité piscicole n’a été observée, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Cette dernière a alerté le Service de l’environnement (SEn), qui a mené des investigations pour déterminer l’origine de la pollution.

Le travail a été conduit en collaboration avec des représentants des deux communes concernées, précise le communiqué. Les investigations n’ont donné aucun résultat pour l'heure.