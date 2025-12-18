DE
Mousse blanche
Pollution détectée dans le Glaney vers Romont (FR)

Une pollution avec présence de mousse blanche a été détectée mercredi dans le Glaney, entre Billens-Hennens et Romont (FR). L'écosystème est touché, mais aucune mortalité piscicole n'a été observée. L'origine de la pollution reste inconnue malgré les investigations.
La pollution a été détectée entre Billens-Hennens et Romont.
Photo: Flickr/Wayne Gamborski
Une pollution a été constatée mercredi via la présence d'une mousse blanche dans le cours d’eau du Glaney, entre Billens-Hennens et Romont (FR). Son origine reste pour l’heure inconnue.

L’écosystème a été touché, mais aucune mortalité piscicole n’a été observée, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Cette dernière a alerté le Service de l’environnement (SEn), qui a mené des investigations pour déterminer l’origine de la pollution.

Le travail a été conduit en collaboration avec des représentants des deux communes concernées, précise le communiqué. Les investigations n’ont donné aucun résultat pour l'heure.

