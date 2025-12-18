ATS Agence télégraphique suisse
Une pollution a été constatée mercredi via la présence d'une mousse blanche dans le cours d’eau du Glaney, entre Billens-Hennens et Romont (FR). Son origine reste pour l’heure inconnue.
L’écosystème a été touché, mais aucune mortalité piscicole n’a été observée, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Cette dernière a alerté le Service de l’environnement (SEn), qui a mené des investigations pour déterminer l’origine de la pollution.
Le travail a été conduit en collaboration avec des représentants des deux communes concernées, précise le communiqué. Les investigations n’ont donné aucun résultat pour l'heure.
