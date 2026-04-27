Ce dimanche, la police cantonale de Fribourg a séquestré une trottinette électrique capable de dépasser six fois la vitesse maximale autorisée de 20km/h. Son propriétaire, âgé de 58 ans, a été dénoncé.

Il se fait pincer avec une trottinette électrique pouvant atteindre 127km/h

Il se fait pincer avec une trottinette électrique pouvant atteindre 127km/h

Ellen De Meester Journaliste Blick

En apercevant des agents de police, postés à Chatel-sur-Montsalvens (FR) pour réaliser des contrôles ce dimanche soir, un homme de 58 ans s'est empressé de rebrousser chemin, sur sa trottinette électrique. Et pour cause: l'engin était doté d'un moteur excessivement puissant, capable d'atteindre une vitesse de 127km/h.

Ainsi que le précise un communiqué, l'individu ne s'est pas arrêté, malgré les attributs de police enclenchés, et a poursuivi sa route à toute allure, dans l'espoir de passer entre les gouttes. Finalement interpellé à Broc, quelques kilomètres plus loin, il a été contrôlé, tout comme son véhicule.

Résultat: la trottinette, dotée de deux moteurs de 2000 Watts chacun, était capable d'atteindre six fois la vitesse maximale autorisée de 20km/h (l'équivalent de 500 Watts au total). Le véhicule a été immédiatement séquestré par les forces de l'ordre, tandis que son propriétaire, un habitant de la région, a été dénoncé auprès de l'autorité compétente, précise la police.

Un premier accident mortel à Genève, ce samedi

De plus en plus populaires, les trottinettes électriques provoquent un nombre croissant d'accidents, rappellent le TCS et l'Office fédéral des routes (OFROU): en 2023, 716 accidents ont impliqué ce type de véhicule, contre 98 en 2019. Selon la «Tribune de Genève», la cité de Calvin a déploré son premier décès lié à un accident en trottinette électrique ce samedi 25 avril 2026, tandis que huit décès sont survenus, au niveau national, entre 2020 et 2025, note la Confédération.

Si la trottinette électrique est un cyclomoteur léger, il est tenu de respecter les mêmes règles qu'un cycle, de circuler sur la piste cyclable ou en bordure droite de la chaussée, note la police cantonale de Fribourg. Sa vitesse est limitée à 20km/h, le port d'écouteurs est déconseillé, tandis que le port du casque est fortement recommandé, quoique pas encore obligatoire. L'usage d'un éclairage permanent à l'avant et à l'arrière est requis, sans oublier que les trottinettistes âgés entre 14 et 16 ans doivent obtenir un permis de conduire catégorie M ou G. Avant 14 ans, l'utilisation d'une trottinette électrique est interdite.