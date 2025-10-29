La police lance un appel à témoins pour retrouver le ou les propriétaires de bijoux.
Photo: Police cantonale fribourgeoise
Mathilde JaccardJournaliste Blick
Lors d’un contrôle routier effectué en septembre à Granges (FR), la police a découvert et saisi plusieurs bijoux ainsi que des couverts en argent provenant de vols. Le conducteur, âgé de 22 ans, a été interpellé.
Les enquêteurs cherchent à identifier les propriétaires légitimes de ces objets. Si vous reconnaissez l’un d’eux ou disposez d’informations utiles, contactez la police au +41 26 347 01 17.
