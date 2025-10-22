Un référendum contre la loi sur l'assainissement des finances cantonales (LAFE) est lancé à Fribourg. La Chancellerie d'Etat a reçu 190 signatures pour la demande d'opposition au paquet de mesures voté par le Grand Conseil.

Un référendum a été lancé à Fribourg pour contester la loi sur l'assainissement des finances. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Le référendum contre la loi sur l’assainissement des finances cantonales (LAFE) est officiellement lancé à Fribourg. La Chancellerie d’Etat a reçu une liste de 190 signatures à l’appui de la demande des opposants au paquet de mesures voté par le Grand Conseil le 10 octobre.

Le délai pour la collecte des 6000 signatures requises a démarré vendredi dernier pour courir jusqu'au 16 janvier prochain, a indiqué la Chancellerie d'Etat. Le résultat du dénombrement des signatures valables et la constatation de l’aboutissement ou non du référendum seront ensuite publiés dans la Feuille officielle.

Selon le communiqué de la chancellerie publié lundi soir, l'annonce de demande de référendum, qui ne nécessitait en fait que 50 paraphes, émane du Parti socialiste fribourgeois (PSF), des comités de la FEDE et du Syndicat des services publics (SSP) ainsi que d’un représentant des Vert-e-s Fribourg.

Plus de 400 millions

Leur objectif consiste à soumettre au peuple fribourgeois la LAFE, à savoir la loi qui vient concrétiser le programme d'assainissement des finances de l'Etat, le fameux PAFE, qui prévoit des mesures à hauteur de 405 millions de francs sur trois ans pour améliorer les comptes cantonaux, soumis au principe de l'équilibre constitutionnel.

En cas d’aboutissement du référendum, la LAFE sera soumise à votation, à une date à fixer par le Conseil d’Etat, au plus tôt en juin prochain, a priori. Ce qui implique que le canton de Fribourg pourrait entamer l'année sans budget, tout en sachant que la copie 2026 doit passer devant les députés lors de leur session de novembre.

Droite prête au combat

Pour rappel, le PSF, lors d'une assemblée des membres extraordinaire, a décidé le 22 octobre de lancer un référendum. Dans la foulée, le lendemain, le SSP et la Fédération des associations du personnel des services publics (FEDE) ont annoncé se rallier. Les Vert-e-s devraient se prononcer le 5 novembre.

Les partis de centre-droit, majoritaires au Grand Conseil, ont fait savoir être prêts à défendre la LAFE devant le peuple. Les réactions n'ont pas tardé. Le PLR a parlé d'une «décision irresponsable du PS», alors que Le Centre a évoqué des «discours trompeurs». L'UDC prédit pour sa part une défaite pour les référendaires.