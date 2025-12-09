DE
FR

Accusé de manipulation
Un Fribourgeois de 27 ans jugé pour avoir violé cinq de ses ex

Un Fribourgeois de 27 ans comparaît devant le Tribunal de Monthey pour viols et actes d'ordre sexuel sur cinq ex-petites amies. Accusé de manipulation et violence, il risque huit ans de prison ferme. Le verdict sera rendu mardi soir.
Publié: 11:55 heures
Un Fribourgeois de 27 ans comparaît devant le Tribunal de Monthey pour viol sur cinq ex-petites amies. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Fribourgeois de 27 ans installé en Valais a répondu de viols et d'actes d'ordre sexuel, commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, mardi devant le Tribunal de Monthey. Il risque huit ans de prison ferme.

A lire aussi
«J'espère de tout mon coeur qu'elle va bien, qu'elle ne garde pas de séquelle»
Les agresseurs se confessent
«J'espère de tout mon coeur qu'elle va bien, qu'elle ne garde pas de séquelle»
Violences sexuelles: La justice fribourgeoise est-elle morte?
«Qui nous protège?»
Violences sexuelles: La justice fribourgeoise est-elle morte?

L'inculpé est accusé d'avoir maltraité cinq ex-petites amies entre 2016 et 2024. Son modus operandi était à chaque fois identique. Il générait une dépendance affective, isolant sa victime de son entourage, puis faisait usage de violences physiques et psychologiques et de chantage au suicide pour imposer ses désirs, sexuels ou non.

L'homme est également prévenu pour lésions corporelles simples de peu de gravité, injures, contrainte, remise de stupéfiants à des mineurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants principalement pour consommation de haschich. La procureure Léa Manzione a plaidé pour une peine de huit ans de prison de ferme, l'avocate du prévenu Audrey Wilson-Moret pour un acquittement des faits les plus graves. Le verdict sera connu mardi soir.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140
Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus