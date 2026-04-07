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Ex-membre du groupe culte Migos
Le célèbre rappeur Offset blessé par balle en Floride

Offset, ancien membre du groupe Migos, a été blessé par balle lundi près d’un casino en Floride. Hospitalisé, le rappeur de 34 ans est hors de danger selon la police.
Publié: 16:47 heures
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Offset, ancien membre du groupe Migos, a été blessé par balle lundi près d’un casino en Floride.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Le rappeur Offset, ancien membre du groupe de hip-hop Migos, a été hospitalisé après avoir été blessé par balle près d'un casino en Floride, rapportent mardi plusieurs médias américains. Selon le site spécialisé dans les célébrités TMZ, l'artiste de 34 ans se trouve dans un état stable et a été placé sous surveillance dans un hôpital d'Hollywood, en Floride.

Contactée par l'AFP, la police de Seminole a confirmé qu'une fusillade s'était produite lundi soir dans le secteur, mais a refusé de révéler l'identité de la victime, dont «les jours ne sont pas en danger». Elle souligne qu'un homme a été inculpé et qu'une enquête «visant à identifier une ou plusieurs autres personnes impliquées» est en cours.

Ex-mari de Cardi B

Offset, de son vrai nom Kiari Kendrell Cephus, s'est fait connaitre au sein du groupe Migos, un trio d'Atlanta devenu dans les années 2010 l'un des groupes phares du hip-hop américain. Le groupe s'est séparé en 2022, après la mort par balle de l'un de ses membres, Takeoff, tué à Houston (Texas) à l'âge de 28 ans.

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Propulsé par le tube «Versace» en 2013, remixé par Drake, le groupe a ensuite enregistré «Walk It Talk It» avec le rappeur canadien et «Bad and Boujee», numéro un des ventes à sa sortie en 2016. Offset était marié à la rappeuse Cardi B, dont il est séparé depuis 2024. Le couple a trois enfants.

Selon TMZ, l'artiste souriait et interagissait avec ses fans dans le casino quelques instants avant d'être pris pour cible.

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