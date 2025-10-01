DE
FR

Faute d'accord avec le propriétaire
Le canton de Vaud renonce au foyer pour femmes et enfants de Rolle

L’EVAM renonce à ouvrir un foyer pour femmes et enfants à Rolle, faute d’accord avec le propriétaire du site. Le projet, contesté localement, est abandonné. Un centre similaire ouvrira près de Lausanne en 2026.
Publié: il y a 8 minutes
Partager
Écouter
L'abandon du projet à Rolle coïncide avec des coupes de 20 millions dans le budget vaudois 2026 pour l’asile. (Image prétexte)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'Eablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) n'ouvrira finalement pas à Rolle un foyer destiné à accueillir 95 femmes et enfants. Le propriétaire de l'ancien hôtel Rivesrolle, où était prévu le foyer, ne souhaite pas poursuivre ce projet.

L'abandon du site permettra aussi d'économiser un montant important, indique mercredi la conseillère d'Etat en charge de l'asile, Isabelle Moret, dans des interviews accordées à «24 heures» et «La Côte». Le projet, initié en 2023, était contesté depuis son lancement, via notamment une pétition de l'association «Bien vivre à Rolle».

Isabelle Moret tient toutefois à ouvrir un centre uniquement pour les femmes et enfants. La ministre se contente pour l'instant de dire que cette structure prendra place dans la région lausannoise et qu'elle ouvrira progressivement dès janvier prochain.

A lire aussi
Le National rejette l'initiative UDC
«Pas de Suisse à 10 millions!»
Le National rejette l'initiative UDC
Voici le véritable impact de l'immigration sur les prix du logement en Suisse
Une fausse coupable?
Voici l'impact réel de l'immigration sur les prix du logement en Suisse

L'abandon du projet rollois intervient alors que des coupes de 20 millions de francs pour l'asile sont prévues dans le budget 2026 de l'Etat de Vaud. «L'objectif transmis à l'EVAM est de ne réduire ni les prestations aux bénéficiaires, ni les cours de français, ni les mesures d’intégration», affirme Isabelle Moret à «24 heures».

Licenciements à l'EVAM

Selon elle, c'est sur les structures qu'il faudra économiser. «Il s'agit de se réorganiser pour ne plus utiliser des lieux d'hébergement collectifs dont le rapport qualité-prix est insatisfaisant. Le taux d’occupation moyen pourra aussi être amélioré en fermant ou en ne renouvelant pas certains centres», relève-t-elle.

Des licenciements à l'EVAM sont ainsi «inévitables», selon elle. Et d'autant plus que le nombre de mineurs non accompagnés a diminué, «alors qu'ils nécessitent un accompagnement bien plus conséquent que les adultes.»

La ministre ne se prononce pas sur le nombre de licenciements à venir: «Bien que nous entretenons une excellente collaboration et qu'il soit subventionné par le Canton, l'EVAM reste responsable de son organisation interne», indique-t-elle à «24 heures».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Présenté par
Le temps partiel a des conséquences importantes pour la prévoyance
Le budget familial
Stratégies pour une retraite stable malgré le temps passé en famille
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Présenté par
Ces six questions sont votre clé pour trouver l'abonnement mobile idéal
Guide pratique
Six questions pour trouver votre abonnement mobile idéal
Les coups de cœur de l’automne en train
Présenté par
Les coups de cœur de l’automne en train
Montez, descendez, profitez
Les coups de cœur de l’automne en train
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus