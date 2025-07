Ce canton romand est le champion des vols de smartphones

C'est en juillet et en août que l'on vole le plus de téléphones portables en Suisse. Les cantons de Genève, Bâle-Ville et Neuchâtel sont particulièrement touchés, comme le montre une étude d'Axa.

1/2 Il existe un Röstigraben en matière de vols de téléphones portables. A Genève, les vols de téléphones sont nettement plus nombreux. Photo: Getty Images/iStockphoto

Patrik Berger

Que ce soit lors d'un festival, à la piscine ou en zone piétonne, l'été est la période de l'année où il y a le plus de vols de smartphones en Suisse. Une étude d'Axa révèle que les vols sont 58% plus nombreux pendant les mois de juillet et août que durant le reste de l'année.

L'assurance a fait une liste des cantons dans lesquels les assurés ont le plus souvent déclaré des vols de téléphones portables au cours des cinq dernières années. Le canton de Genève arrive en tête, suivi de Bâle-Ville, Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

Des vols très élevés à Genève

Les assurés de Genève ont déclaré presque deux fois plus de vols que la moyenne suisse et quatre fois plus qu'au Tessin, où le risque est le plus faible de Suisse. Le nombre de téléphones portables volés dans les cantons d'Uri et des Grisons est inférieur à la moyenne.

«Une part considérable de ces vols a lieu pendant les vacances à l'étranger, où un tel incident est bien sûr d'autant plus fâcheux», explique Stefan Müller, responsable des assurances dommages chez Axa. «En été, les gens sont plus souvent dehors. Cela offre aux voleuses et voleurs davantage de possibilités de frapper», poursuit-il.

Fait intéressant: bien que le nombre de vols de téléphones portables déclarés ait fortement diminué au cours des dix dernières années, passant d'environ 3500 cas en 2015 à 2200 l'année dernière, le montant des dommages est resté constant à environ 2 millions de francs annuels. La raison? La nette augmentation du dommage moyen. «Aujourd'hui, les smartphones modernes coûtent souvent plus de 1000 francs. Nous le ressentons aussi en tant qu'assurance», explique Stefan Müller.

Comment agir en cas de vol

Que faire si on se fait voler son smartphone? Tout d'abord, il faut déclarer le vol à la police, puis à l'assurance. Il faut ensuite bloquer le téléphone auprès de son opérateur, et le cas échéant le faire localiser.

Mais le meilleur des conseils est de rester attentif, surtout dans la foule ou en voyage. L'évaluation d'Axa le montre clairement: les voleurs ne prennent pas de vacances d'été.