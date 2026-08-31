La diminution des coûts de l'énergie vont entraîner une diminution du montant des factures dès l'an prochain. C'est en tout cas ce qu'ont annoncé le Groupe E et Viteos.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Groupe E, actif notamment dans les cantons de Fribourg et Neuchâtel, et l'énergéticien neuchâtelois Viteos ont annoncé des baisses de tarifs dès l'an prochain, en raison de la diminution des coûts de l'énergie. La réduction est de 4,5% en moyenne pour Groupe E et de 6,6% pour les petits clients de Viteos.

Grâce à la diminution de 4,5% du tarif de l’électricité en 2027, un ménage-type vivant dans un appartement de cinq pièces et consommant 4500 kWh par an verra sa facture diminuer de 36 francs sur une année. «Cette réduction dépend toutefois du comportement individuel en matière de consommation», a indiqué lundi le Groupe E.

Un simulateur en ligne

Cette évolution est rendue possible par la baisse des coûts de l’énergie (-5,6%), qui compensent la hausse liée à la modernisation et au renforcement du réseau électrique (+0,6%) ainsi que celle du tarif de mesure (+0,5%). Les clients «qui souhaitent bénéficier d’une électricité 100% renouvelable toute l’année pourront, sous réserve de sa disponibilité, souscrire une option spécifique pour un supplément de 0,25 centimes/kWh», a précisé l'énergéticien.

Groupe E maintient les plages de bas tarif de 12 à 17 heures et de 23 à 7 heures tous les jours.» Ces horaires s’appliquent aux clientes et clients ayant opté pour le tarif double. Ils encouragent la consommation lorsque l’électricité est moins coûteuse, leur permettant ainsi de réaliser des économies sur leur facture», a ajouté l'entreprise.

Afin de permettre à chaque cliente et client d’évaluer précisément l’impact des tarifs 2027 sur sa facture, Groupe E met à disposition un simulateur directement accessible dans l’espace client en ligne.

Réduction plus importante

De son côté, Viteos a annoncé que la baisse s'élève en moyenne à 6,6% pour les ménages (petits consommateurs) et à 7,7% pour les clients professionnels (grands consommateurs). Pour un ménage consommant 3500 kilowattheures (kWh) par an, la baisse des tarifs se traduit par une économie de 75 francs sur une année.

Pour un client professionnel consommant 150'000 kilowattheures (kWh) par an et une puissance maximale de 50 kW, la baisse des tarifs se traduit par une économie de 3390 francs sur une année. Le tarif de reprise de l'électricité photovoltaïque s'établit à 8 centimes/kWh (HT). «En maintenant un prix annuel fixe, Viteos réaffirme son engagement en faveur du développement de la production solaire sur son territoire», a-t-il fait savoir.

L'entreprise a précisé que ce montant est supérieur à la valeur de marché du courant photovoltaïque, dont la moyenne s'est établie à 5,6 centimes/kWh en 2025. Les «producteurs du canton bénéficient ainsi d'une meilleure visibilité sur leurs revenus tout au long de l'année», a précisé Viteos.

Stabilité des prix à Lausanne

Les tarifs de l’électricité des Services industriels de Lausanne (SiL) resteront «globalement stables» l’an prochain. Le prix de l’énergie et les taxes fédérales reculent, mais ces baisses sont compensées par une hausse des coûts d’utilisation du réseau. Pour un ménage lausannois avec le Profil Simple nativa, consommant 2500 kWh/an, la facture finale devrait très légèrement baisser de 0,2%, illustre lundi la Ville de Lausanne. Dans le détail, le prix de l’énergie s’affiche en baisse, grâce principalement à «un recul des prix sur les marchés de gros de l’électricité ces dernières années et par la politique d’approvisionnement à moyen et long terme menée par les SiL», poursuit le communiqué.

Face à la volatilité des prix de l’énergie, cette stratégie d’approvisionnement a permis de «limiter l’impact sur les tarifs des ménages et des PME en approvisionnement de base», relèvent les SiL. IIs rappellent que ces mêmes clients (ménages et PME) se voient attribuer l’ensemble de la production locale au prix de revient. «Cette politique contribue à offrir des tarifs bas et stables sur le long terme», affirment les SiL.

Si le prix de l’énergie recule, l’utilisation du réseau augmentera l’an prochain de 4,7% pour s’établir à 12,67ct/kWh. «Cette hausse s’explique par un rattrapage du fonds de différence de couverture ainsi que par l’augmentation de certains coûts nécessaires à la gestion du réseau», précise le communiqué. Les Services industriels annoncent également lundi des tarifs inchangés du chauffage à distance et du gaz pour l’hiver 2026-2027.