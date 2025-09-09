Dernière mise à jour: il y a 54 minutes

Les prix de l'électricité continueront de baisser l'année prochaine, en moyenne en tout cas. Certaines communes devront encore rehausser les tarifs. Qu'en sera-t-il pour vous? Consultez nos cartes interactives.

Découvrez les nouveaux prix de l'électricité dans votre commune

Découvrez les nouveaux prix de l'électricité dans votre commune

1/5 Les prix de l'électricité en Suisse baissent pour l'année 2026. Photo: Keystone

Christian Kolbe et Dominik Baumann

De nombreux ménages peuvent se réjouir: le prix de l'électricité dans leur commune baissera pour l'année 2026. Toutefois, l'électricité est loin d'être aussi bon marché qu'elle l'était avant le début de la guerre en Ukraine. Et l'on ne sait pas si les prix de l'électricité baisseront à nouveau aussi bas.

La bonne nouvelle est qu'un ménage type paiera, en moyenne, 27,7 centimes par kilowattheure d'électricité en 2026, soit 1,3 centime de moins que cette année. Cela allègera la facture annuelle d'électricité de 58 francs.

Toutefois, il existe toujours de grandes différences d'une commune à l'autre. La plus grande partie de la population peut toutefois respirer, comme le montre notre carte interactive qui indique le prix de l'électricité pour chaque commune.

Chercher ta commune

Découvrez si vous faites partie des gagnants ou des perdants des prix de l'électricité en 2026.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Bien que les prix de l'électricité soient moins chers, les différences sont parfois encore flagrantes. C'est à Grub (AR) que le prix de l'électricité baissera le plus en 2026: le tarif y sera réduit de plus d'un tiers et se rapproche à nouveau de la moyenne suisse. L'électricité restera toutefois la moins chère dans certaines communes de montagne dotées de grandes centrales électriques. Comme toujours, c'est Zwischenbergen (VS) qui est le moins cher, avec une électricité qui sort de la prise à 9,05 ct./kWh.

Toutefois, tous ne font pas partie des heureux bénéficiaires de la baisse des tarifs. Au contraire, c'est à Kestenholz (SO) que le prix de l'électricité est le plus élevé cette année. Ici, le prix de l'électricité augmente de plus d'un cinquième. Mais l'électricité coûtera également près d'un cinquième de plus à Tübach (SG) ou à Lengnau (BE). Néanmoins, dans ces deux communes, le prix de l'électricité est nettement plus bas qu'à Kestenholz.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Les prix de l'électricité en 2026 représentent la nouvelle réalité. Comme le développement des énergies renouvelables pose de grands défis aux fournisseurs d'électricité et aux exploitants de réseau, il ne faut probablement plus s'attendre à une nouvelle baisse des prix de l'énergie sur un large front dans les prochaines années.