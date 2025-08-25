DE
Des émeutiers mettent le feu au mobilier urbain
0:31
Poubelles, triangles de police:Des émeutiers mettent le feu au mobilier urbain

Soirée d'émeutes à Lausanne
Dernière sommation à Prélaz: la police prête à intervenir

La tension persiste à Lausanne après une première nuit d'émeutes. De nouveaux tirs de feux d'artifice ont lieu lundi soir. Ils font suite au décès du jeune Marvin, 17 ans, lors d'une course-poursuite avec la police.
Publié: 22:35 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
1/2
Les tensions ont repris ce lundi soir à Lausanne.
Blick_Lucie_Fehlbaum.png
GM_BlickPortraits_22.jpg
Lucie Fehlbaum et Etienne Daman
il y a 18 minutes

«Marvin n’avait rien à voir avec des conneries comme ça»

Des habitants de Prélaz sur le toit du collège ont envie de rétablir la vérité: 90% des gens qui participent aux émeutes n’ont rien à voir avec le quartier ni avec Marvin.

L’un d’entre eux connaissait bien Marvin, un ami de sa petite sœur. «Ça n’était pas un voyou, il n’avait rien à voir avec des conneries comme ça. Sa famille est une très bonne famille, ils ont demandé à ce que ne rien soit fait, tout le monde a appelé au calme.»

Ils expliquent les événements depuis dimanche comme étant du fait de mineurs ou d’adultes qui fantasment sur le quartier, mais salissent son image. «Tout le monde fait des bêtises, mais le petit Marvin n’avait rien à voir avec ça. C’était le petit préféré du quartier, il rendait service. Les gens qui sont là ne le connaissent pas.»

Selon eux, le quartier est en deuil, et les vrais proches se sont recueilli. «Je n’ai reconnu aucun petit que je connais ce soir», déplore un voisin. La moitié des émeutiers ont «vraiment la haine de ce qu’il s’est passé», l’autre moitié serait composée de «suiveurs».

Selon leur analyse, l’extrême droite profite aussi beaucoup de la situation.

il y a 13 minutes

La situation s’est calmée à Prélaz

L’avenue de Prélaz est presque vide. Les policiers anti-émeute se tiennent au milieu du carrefour, entre les cadavres enflammés des containers. Le camion antiémeute semble s’être faufilé au chemin de Renens.

Les voitures circulent à nouveau et roulent sur des débris de verre brisé. Le camion remonte lentement l’avenue de Prélaz. Il n’y a presque plus personne dans la rue.

il y a 32 minutes

Les émeutes gagnent un autre quartier

Après le quartier de Prélaz, les émeutes ont gagné Praz-Séchaud. «Trois jeunes cagoulés ont tiré sur un bus tl à l'arrêt Praz-Séchaud avec des feux d'artifice», glisse à Blick un habitant.

Plusieurs tags avec l'inscription «La police tue» recouvrent les routes du quartier.

il y a 37 minutes

«Rentrez chez vous!»

La police anti-émeute est déployée partout dans le quartier. «Il faut rentrer chez vous!», somme un agent à notre collègue journaliste.

«Si vous vous faites gazer vous pleurerez quand même!» Un camion antiémeute bloque la fin du chemin de Renens.

il y a 47 minutes

L’action s’est déployée au chemin de Renens

Les gaz lacrymogènes ont passablement dispersé la foule, qui s’est déportée côté avenue de Renens. Au loin, on entend tout de même des tirs de feux d’artifice résonner.

Les containers prennent feu de ce côté-là du quartier. Beaucoup de monde attend l’intervention de la police.

22:50 heures

Les parents hurlent pour récupérer leurs enfants

Les gaz lacrymogènes font pleurer, tousser. Des personnes âgées sont touchées. Les parents aux balcons hurlent pour faire rentrer leurs enfants.

Des feux d'artifices sont tirés dans tous les sens
0:39
Emeutes à Lausanne:Des feux d'artifices sont tirés dans tous les sens
22:39 heures

La rue est sprayée aux lacrimo

L’air est irrespirable. La rue a été sprayée de gaz lacrymogène. La police va charger.

La police est prête à intervenir à l'avenue de Prélaz
1:24
Emeutes à Lausanne:La police est prête à intervenir à l'avenue de Prélaz
22:36 heures

Les pompiers tentent de fendre la foule

«Vous devez vous déplacer!» Les pompiers tentent d’intervenir.

Les habitants descendent pour asperger les feux, de plus en plus violents, avec des extincteurs. Les pompiers sont bloqués de part et d’autre de la rue.

22:30 heures

Encore plus de monde que dimanche

Selon un voisin qui a assisté aux émeutes de dimanche, il y a beaucoup plus de monde ce soir. Les émeutiers ont mis le feu aux triangles de la police.

De nombreux spectateurs assistent aux débordements. Un groupe tag «C’est pour toi mon frère» sur un mur.

22:28 heures

Un abribus est en feu

L’abribus de Prélaz a pris feu! De nombreux voisins descendus dans la rue appellent les pompiers.

Le boucan des mortiers inquiète les voisins. Des jeunes en scooter, masqués, tournent autour des feux qui prennent de l’ampleur. Des containers sont constamment ajoutés pour alimenter les feux.

La police arrive côté Flon pour fermer la route des deux côtés – en haut et en bas de l’avenue de Prélaz.

22:26 heures

«Ça commence à devenir traumatique»

«Encore! Oh putain!» Une voisine excédée sort de son immeuble, en contrebas des deux de containers. Un voisin s’inquiète: c’est la quatrième fois que ça brûle dans son immeuble.

La tension reste vive à Lausanne. Après la nuit d’émeutes de dimanche à Prélaz, marquée par des barricades en feu, un bus des TL saccagé et des affrontements avec la police, la colère ne retombe pas. Ce lundi soir, de nouveaux tirs de feux d'artifice ont lieu dans la capitale vaudoise. La mort de Marvin, 17 ans, décédé dans la nuit de samedi à dimanche en scooter alors qu’il tentait d’échapper à la police, a mis le feu aux poudres.

Dans ce climat électrique, un nouvel appel a circulé dans la journée de lundi: une «flashmob patriote» prévue en centre-ville dans la soirée et portée par des mouvances proches de l’extrême droite romande. Présentée comme une riposte contre les «animaux du zoo de Lausanne» et les violences urbaines, elle pourrait raviver les tensions alors même que la Municipalité martèle son mot d’ordre de désescalade et de dialogue.

