il y a 18 minutes

«Marvin n’avait rien à voir avec des conneries comme ça»

Des habitants de Prélaz sur le toit du collège ont envie de rétablir la vérité: 90% des gens qui participent aux émeutes n’ont rien à voir avec le quartier ni avec Marvin.

L’un d’entre eux connaissait bien Marvin, un ami de sa petite sœur. «Ça n’était pas un voyou, il n’avait rien à voir avec des conneries comme ça. Sa famille est une très bonne famille, ils ont demandé à ce que ne rien soit fait, tout le monde a appelé au calme.»

Ils expliquent les événements depuis dimanche comme étant du fait de mineurs ou d’adultes qui fantasment sur le quartier, mais salissent son image. «Tout le monde fait des bêtises, mais le petit Marvin n’avait rien à voir avec ça. C’était le petit préféré du quartier, il rendait service. Les gens qui sont là ne le connaissent pas.»

Selon eux, le quartier est en deuil, et les vrais proches se sont recueilli. «Je n’ai reconnu aucun petit que je connais ce soir», déplore un voisin. La moitié des émeutiers ont «vraiment la haine de ce qu’il s’est passé», l’autre moitié serait composée de «suiveurs».

Selon leur analyse, l’extrême droite profite aussi beaucoup de la situation.