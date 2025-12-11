DE
FR

Du jeudi au dimanche
Yverdon accueille une nouvelle ligne de bus pour la plage

Une nouvelle ligne de bus reliera la gare d'Yverdon-les-Bains à la plage dès l'été 2026. Ce service, opérant du jeudi au dimanche, vise à améliorer l'accès au lac, renforcer l'attractivité du centre-ville et promouvoir une mobilité plus durable.
Publié: il y a 19 minutes
Yverdon inaugure une nouvelle ligne de bus pour la plage.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle ligne de bus reliera directement la gare d'Yverdon-les-Bains (VD) à la plage durant l'été 2026. L'offre vise à faciliter l'accès au bord du lac, à renforcer l'attractivité du centre-ville et à encourager des déplacements plus durables.

Du 4 juin au 13 septembre, le bus circulera du jeudi au dimanche, toutes les 15 minutes entre 10h00 et 20h00, puis toutes les 30 minutes jusqu'à 22h00. La mise en place de cette desserte contribuera à réduire la pression sur les places de stationnement, tant à la plage qu'au centre-ville, en offrant une alternative simple et fréquente pour rejoindre ces secteurs, indique jeudi la Ville.

Cette nouvelle liaison s'inscrit dans la stratégie de mobilité durable de la municipalité. Des informations complémentaires seront communiquées au printemps 2026.

