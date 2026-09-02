Huit mois après le drame de Crans-Montana, la Suva continue d'accompagner ses patients. Mercredi à Sion, experts et dirigeants ont salué l'interdisciplinarité et la solidarité dans le parcours de réadaptation.

Dix patients se trouvent encore dans des cliniques de réadaptation en Suisse

Dix patients se trouvent encore dans des cliniques de réadaptation en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Les cliniques de réadaptation de la Suva oeuvrent toujours pour que les patients du drame de Crans-Montana retrouvent «une vie aussi autonome que possible». Sur les 42 patients accueillis depuis le 1er janvier, 10 sont encore soignés à Sion et à Bellikon (AG).

Réunis en table ronde mercredi à Sion, spécialistes et représentants de la Suva ont évoqué le travail effectué depuis huit mois. Tour à tour, ils ont souligné l'importance de l'interdisciplinarité et de la solidarité dans le parcours de soin. «La réadaptation ne commence pas le jour de l’admission en clinique, a souligné le président du Conseil de la Suva Andreas Rickenbacher devant la presse. Elle doit être prise en compte dès le départ.»

Les cliniques ont ainsi dû se réorganiser dès le 1er janvier pour faire face au flux extraordinaire de patients à accueillir. Elles soignent en moyenne entre 20 et 30 patients par année. «Nous avons pu proposer une place en réadaptation à toutes les personnes domiciliées en Suisse», a relevé avec fierté Gianni Roberto Rossi, CEO des deux cliniques.