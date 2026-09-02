DE
FR

Drame de Crans-Montana
Dix patients se trouvent encore dans des cliniques de réadaptation en Suisse

Huit mois après le drame de Crans-Montana, la Suva continue d'accompagner ses patients. Mercredi à Sion, experts et dirigeants ont salué l'interdisciplinarité et la solidarité dans le parcours de réadaptation.
Publié: il y a 5 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Spécialistes et représentants de la Suva étaient réunis en table ronde, ce mercredi à Sion.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les cliniques de réadaptation de la Suva oeuvrent toujours pour que les patients du drame de Crans-Montana retrouvent «une vie aussi autonome que possible». Sur les 42 patients accueillis depuis le 1er janvier, 10 sont encore soignés à Sion et à Bellikon (AG).

A lire aussi
L'audition de ce prévenu révèle les lacunes des contrôles du «Constellation»
Tragédie de Crans-Montana
L'audition d'un prévenu révèle les lacunes des contrôles du «Constellation»
L'empire gastronomique des Moretti est sur le point de s'effondrer
Des dettes colossales
L'empire gastronomique des Moretti est sur le point de s'effondrer

Réunis en table ronde mercredi à Sion, spécialistes et représentants de la Suva ont évoqué le travail effectué depuis huit mois. Tour à tour, ils ont souligné l'importance de l'interdisciplinarité et de la solidarité dans le parcours de soin. «La réadaptation ne commence pas le jour de l’admission en clinique, a souligné le président du Conseil de la Suva Andreas Rickenbacher devant la presse. Elle doit être prise en compte dès le départ.»

Les cliniques ont ainsi dû se réorganiser dès le 1er janvier pour faire face au flux extraordinaire de patients à accueillir. Elles soignent en moyenne entre 20 et 30 patients par année. «Nous avons pu proposer une place en réadaptation à toutes les personnes domiciliées en Suisse», a relevé avec fierté Gianni Roberto Rossi, CEO des deux cliniques.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus