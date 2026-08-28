A la suite de l'agression présumée de sa femme Jessica, Jacques Moretti a été placé en détention provisoire. Le restaurateur risque non seulement de perdre son mariage, mais aussi son empire gastronomique. En effet, il n'a pas les moyens de faire face à un divorce.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction L'empire gastronomique des Moretti à Crans-Montana est en crise après l'incendie du bar «Constellation» en décembre 2025, ayant causé 41 morts. Jacques Moretti est en détention provisoire depuis deux semaines pour une présumée agression sur sa femme Jessica, mettant en péril leurs projets de relance des restaurants.

Malgré des tentatives pour rouvrir «Senso» et «Le Vieux Chalet», les lieux restent déserts, confrontés à une opposition massive, dont une pétition de 25'000 signatures. L'idée de relancer ces établissements est perçue comme irrespectueuse envers les victimes de la tragédie.

Le couple doit encore plus de quatre millions de francs en dettes hypothécaires, et les avoirs de Jacques sont gelés. Il lui faudrait 30'000 francs pour racheter les parts de Jessica dans leurs entreprises, mais une séparation pourrait définitivement sceller la fin de leur empire.

Martin Meul

L'empire gastronomique du couple Moretti s'effrite. Depuis l'incendie de leur bar à Crans-Montana, qui a fait 41 morts, le couple de restaurateurs a tout tenté pour sauver ses établissements familiaux. Jacques et Jessica se sont montrés unis, s'efforçant, dans leurs interviews, de redorer leur image et de sauver leurs affaires.

En mai, cinq mois seulement après la tragédie du «Constellation», le couple a annoncé son intention de rouvrir leurs deux autres établissements. Le bar «Senso» à Crans-Montana et le chalet «Le Vieux» à Lens (VS) devaient reprendre leurs activités. Jacques Moretti s’était même affairé au restaurant pendant son arrêt maladie et avait été surpris par les médias en pleine action.

Mais ces efforts n'auront servi à rien. L’empire Moretti est en ruines. Jacques Moretti est de nouveau en détention provisoire depuis deux semaines. Le Corse est accusé d’avoir agressé physiquement sa femme. Cet incident présumé pourrait bien sonner le glas définitif de l’empire Moretti!

Des établissements déserts

Blick s'est rendu dans les trois établissements du couple de restaurateurs. «Le Constellation» reste scellé, comme une scène de crime. Des proches ont apposé des photos de leurs enfants décédés sur la porte. Il est inimaginable qu’un jour, on puisse à nouveau y faire la fête, y boire et y rire. «Ce ne sera plus jamais un bar», avait déclaré le conseiller d’Etat valaisan Christophe Darbellay à propos de l’avenir de l’établissement.

Même au «Senso», un silence désolant règne. Autrefois, on y servait des boissons raffinées et des en-cas coûteux. Depuis l'incendie, une atmosphère de tristesse s'est installée. Un coup d’œil à travers la vitrine révèle qu'à l'intérieur, les tables et les chaises sont collées les unes aux autres. Sur la terrasse, en revanche, c’est le chaos. Tout est éparpillé, comme si les lieux avaient été abandonnés à la hâte. Une pelle à neige et un sac de sel de déneigement témoignent du fait que personne n’a nettoyé ici depuis des mois. Google se contente d'indiquer: «Fermé définitivement».

Le restaurant «Le Vieux Chalet» à Lens est lui aussi désert. Ici non plus, rien n'indique une potentielle réouverture. Certes, Jacques Moretti a déposé il y a quelques semaines une demande de permis de construire pour l’installation d’une protection acoustique destinée au système de ventilation et à la pompe à chaleur. Mais cela ne change rien à l’aspect désolant de ce qui fut autrefois un restaurant haut de gamme. Les dizaines de verres qui traînent simplement sur les tables à l’intérieur ne font que souligner cette impression. «Il ne se passe absolument rien ici», déclare une voisine, en secouant la tête.

Le retour prévu

Et pourtant, c’est justement avec «Le Vieux Chalet» que les Moretti comptaient effectuer leur retour. A l’origine, le couple d’exploitants souhaitait rouvrir le restaurant le 1er mai 2026, mais le parquet a bloqué le projet. En juin, ils ont à nouveau annoncé leur intention de relancer l'activité. Les avocats des Moretti ont fait valoir qu’il s’agissait de préserver l’entreprise. Faute de quoi, les sociétés risquaient la faillite, entraînant la perte des actifs destinés à indemniser les victimes.

Ce projet a toutefois suscité une opposition massive. Une pétition réunissant 25'000 signatures exigeait que l’établissement, à l'instar du «Senso», reste fermé par respect pour les 41 victimes de la tragédie. Un retour en force économique des Moretti? Pour les victimes et leurs proches, cette idée était perçue comme une insulte. Le sentiment général estimait que le couple ne devait plus jamais Ce couple ne doit plus jamais connaître le succès, tel est le sentiment général. «Comment peut-on même envisager que ces gens puissent un jour à nouveau gagner de l’argent dans la restauration?», déclare à Blick le père d’un adolescent décédé dans l’incendie.

La fin de l’empire?

Mais Jacques Moretti a probablement mis fin à toute discussion. Selon certaines informations, il aurait gravement blessé sa femme lors d’une agression physique. L’époque où le couple tentait de surmonter ensemble la tempête semble révolue.

Cette crise conjugale pourrait sceller la fin de l’empire gastronomique. La raison: Jacques et Jessica possèdent chacun la moitié des trois établissements. Or, comme en attestent les inscriptions au registre du commerce, Jessica Moretti en est la gérante.

Jacques, quant à lui, gère les aspects opérationnels et a personnellement supervisé de nombreuses rénovations, dont, semble-t-il, celle du «Constellation». L’empire ne survivrait probablement pas à une séparation entre les deux époux.

Jacques Moretti n'aurait besoin que de 30'000 francs pour racheter les parts de son épouse dans les trois SARL. Cependant, ses avoirs sont gelés en raison de l'enquête sur l'incendie.

Par ailleurs, il a été révélé en janvier dernier que le patrimoine de la famille Moretti, principalement investi dans l'immobilier valaisan, est financé à hauteur d'environ 80% par des emprunts hypothécaires. Autrement dit, même sans divorce, les propriétaires du «Constellation» ont déjà une dette de plus de quatre millions de francs suisses.