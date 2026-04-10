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Drame à Neuchâtel
Le corps d'une femme disparue retrouvé aux Geneveys-sur-Coffrane

Disparue depuis le 24 mars, une femme a été retrouvée morte près des Geneveys-sur-Coffrane. La police neuchâteloise exclut la piste d'un acte criminel.
Publié: il y a 43 minutes
L'avis de disparition avait été lancé le 26 mars dernier.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La femme signalée disparue le 26 mars dernier a été retrouvée sans vie jeudi en fin d'après-midi dans les environs du village des Geneveys-sur-Coffrane. La police a pu établir les conséquences du décès et écarter toute intervention d'un tiers.

La police cantonale neuchâteloise demande aux personnes ayant relayé l'avis de disparition de supprimer leurs publications, de manière à éviter toute nouvelle diffusion de l'image de la victime.

Elle avait lancé un avis de disparition le 26 mars dernier, cette femme de 54 ans ayant quitté son domicile des Genevey-sur-Coffrane deux jours plus tôt. La police la décrivait comme une personne «vulnérable sur le plan psychique» qui «pourrait être désorientée».

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