Après la publication du rapport Meylan, le parti vert'libéral vaudois appelle à la démission de Valérie Dittli dans un communiqué ce vendredi 24 avril. «Il est urgent que Madame la Conseillère d'Etat Dittli fasse son autocritique», s'offusque le parti.

Luisa Gambaro Journaliste

Les échos du rapport Meylan se poursuivent. Le parti vert'libéral vaudois appelle à la démission de Valérie Dittli, annonce le parti dans un communiqué ce vendredi 24 avril. «Par ses dissimulations et ses mensonges, Madame Dittli a rompu la relation de confiance au sein du Conseil d’Etat, ce qui participe à péjorer les conditions de gouvernance du Canton», commence le communiqué.

Pour rappel, le rapport Meylan a révélé que la convention signée entre Valérie Dittli et son adversaire de l'époque, Jean-Claude Mathey, n'a pas été validée par le Conseil d'Etat. Un conflit avait éclaté entre eux et il avait porté plainte contre cette elle pour calomnie et abus d'autorité. Huit mois plus tard, il avait retiré sa plainte et peu de temps après, elle lui avait octroyé deux mandats pour un montant de 40'000 francs suisses.

«Il est inadmissible que l’argent des contribuables soit détourné afin d’acheter la paix judiciaire d’une membre du gouvernement», s'offusque le parti vert'libéral vaudois. «Il est urgent que Madame la Conseillère d'Etat Dittli fasse son autocritique, prenne ses responsabilités et assume les conséquences de ses actes. Pour nous, la seule alternative responsable est qu’elle présente sa démission du Conseil d’Etat par respect pour les Vaudoises et les Vaudois, ainsi que par respect pour nos institutions», assène le parti.



