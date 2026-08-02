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Disparu depuis le 28 juillet
Un octogénaire retrouvé mort dans le Jura après cinq jours

Un homme de 80 ans, porté disparu depuis le 28 juillet, a été retrouvé mort samedi à La Chaux-des-Breuleux (JU). Les recherches ont mobilisé drones, hélicoptères et chiens. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 14 minutes
Une enquête a été ouverte afin d'établir le déroulement exact des faits et les circonstances du décès. (image d'illustration)
Photo: PIUS KOLLER
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 80 ans porté disparu depuis mardi a été retrouvé mort samedi dans la région de La Chaux-des-Breuleux (JU). La police cantonale bernoise, appuyée par la police jurassienne, avait lancé des recherches avec des drones, deux hélicoptères et des chiens de recherche.

Le disparu, domicilié dans le canton de Berne, se trouvait vraisemblablement en promenade lorsqu'il a été signalé porté disparu. Il a été localisé vers midi samedi, mais n'a pu être retrouvé que sans vie.

Sous la direction du Ministère public jurassien compétent, une enquête a été ouverte afin d'établir le déroulement exact des faits et les circonstances du décès.

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