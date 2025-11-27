La police de Genève lance un appel après la disparition inquiétante d'un jeune de 17 ans. Il a quitté son domicile le 26 novembre et n'a pas donné de nouvelles depuis.

La police de Genève recherche ce jeune de 17 ans

Mathilde Jaccard Journaliste Blick

La police cantonale de Genève a publié un communiqué concernant la disparition inquiétante d’un jeune homme. Selon les informations fournies par la commandante de la police cantonale, le jeune Taha N., âgé de 17 ans, a quitté son domicile familial à Genève le 26 novembre 2025 et n’a pas donné de nouvelles depuis.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que Taha souffre d’autisme, ce qui peut compliquer sa capacité à communiquer. Taha N., né le 25 septembre 2008, mesure 1,80 mètre et pèse 80 kilos, avec une corpulence forte. Il a des cheveux courts et frisés de couleur noire ainsi que des yeux marrons.

Lors de sa disparition, il portait un pull en laine bordeaux, un t-shirt kaki et un pantalon de training bordeaux. Il pourrait être en crocs ou en chaussettes. La police cantonale de Genève appelle toute personne ayant aperçu ce jeune homme à contacter immédiatement la police judiciaire au +41 22 427 75 10 ou à se rendre au poste de police le plus proche.