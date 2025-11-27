DE
Disparition inquiétante
La police de Genève recherche ce jeune de 17 ans

La police de Genève lance un appel après la disparition inquiétante d'un jeune de 17 ans. Il a quitté son domicile le 26 novembre et n'a pas donné de nouvelles depuis.
Publié: 11:37 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
Taha N. n'a plus donné de nouvelles depuis le 26 novembre.
Photo: police cantonale genevoise
Blick_Mathilde_Jaccard.JPG
Mathilde JaccardJournaliste Blick

La police cantonale de Genève a publié un communiqué concernant la disparition inquiétante d’un jeune homme. Selon les informations fournies par la commandante de la police cantonale, le jeune Taha N., âgé de 17 ans, a quitté son domicile familial à Genève le 26 novembre 2025 et n’a pas donné de nouvelles depuis.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que Taha souffre d’autisme, ce qui peut compliquer sa capacité à communiquer. Taha N., né le 25 septembre 2008, mesure 1,80 mètre et pèse 80 kilos, avec une corpulence forte. Il a des cheveux courts et frisés de couleur noire ainsi que des yeux marrons.

Lors de sa disparition, il portait un pull en laine bordeaux, un t-shirt kaki et un pantalon de training bordeaux. Il pourrait être en crocs ou en chaussettes. La police cantonale de Genève appelle toute personne ayant aperçu ce jeune homme à contacter immédiatement la police judiciaire au +41 22 427 75 10 ou à se rendre au poste de police le plus proche. 

