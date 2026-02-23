A Genève, les Etats-Unis ont entrepris des discussions avec la Russie et la Chine. L'objectif: conclure un nouveau deal sur le nucléaire après l'expiration de l'accord New Start.

ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis dialoguent à Genève avec la Russie et la Chine sur le nucléaire après l'expiration de l'accord New Start. Ils ont répété lundi devant la Conférence du désarmement (CD) leurs accusations contre Pékin sur des tests en 2020.

Une délégation américaine a rencontré lundi la Russie à Genève, a affirmé en soirée à quelques journalistes, également dans cette ville, un haut responsable du département d'Etat américain. Elle verra mardi des représentants chinois.

Il y a un peu plus de deux semaines, le sous-secrétaire d'Etat au désarmement Thomas DiNanno avait accusé devant la CD la Chine d'avoir mené des tests nucléaires cachés en 2020. Selon les estimations américaines, il pourrait dépasser le millier de têtes nucléaires en 2030, le double de la situation actuelle.

Les USA veulent un accord multilatéral

Le responsable avait affirmé que les Etats-Unis souhaitaient un accord multilatéral pour remplacer le traité New Start de limitation des armes nucléaires avec Moscou, surtout pour associer la Chine. Une première discussion avait eu lieu le jour même à Washington avec chacun de ces pays.

Mais Pékin estime être loin d'approcher le volume des armes nucléaires américaines et russes. «Les Etats-Unis continuent d'exagérer la menace nucléaire de la Chine», avait rétorqué à Genève à Thomas DiNanno l'ambassadeur chinois auprès de la CD, répétant cette position. Il estimait que son pays a toujours fait preuve de «retenue» et demandait à Washington «d'arrêter ses accusations sans preuves».

Lundi, toujours devant la CD, le secrétaire d'Etat adjoint au désarmement Christopher Yeaw a affirmé que Washington avait reçu un «large soutien» à sa proposition de négociations multilatérales. Et il a réitéré les allégations américaines contre la Chine. Ce à quoi Pékin a répondu que les Etats-Unis utilisent leurs accusations comme une excuse pour reprendre leurs tests nucléaires.

La Chine sommée de se conformer

En aucun cas, affirme le haut responsable du département d'Etat. «Peut-être la Chine veut une parité avec les Etats-Unis, peut-être avec la Russie», ce qui serait encore plus «déstabilisant», insiste-t-il. Il explique que de nouveaux tests américains, annoncés par le président Donald Trump, seront égaux à ceux de la Chine, sous-terrains et avec un rendement équivalant.

Washington considère tous les formats diplomatiques. La prochaine étape pourrait être entre les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. «Nous sommes optimistes», ajoute le haut responsable. Selon lui, «le moment est venu» pour la Chine de se conformer à ses obligations selon le traité de non-prolifération nucléaire et de discuter «de bonne foi». «Ils rechignent depuis des décennies» à le faire, affirme-t-il.