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Une série de chauffards pincés en Valais
Un sexagénaire est enregistré à 151km/h sur une route limitée à 80km/h

Fin avril, la Police cantonale valaisanne a retiré le permis d'un homme de 68 ans, circulant à une vitesse de 151km/h à Niederwald. Depuis le début de l'année, le nombre de délits de chauffard enregistrés s'élève à 11 cas.
Publié: 17:01 heures
Le nombre de délits de chauffards enregistrés depuis le début de l'année dans le canton du Valais s'élève désormais à 11.

Dans l'après-midi du lundi 20 avril, sur la Furkastrasse de Niederwald (VS), un homme âgé de 68 ans a été interpellé par la Police cantonale valaisanne, alors qu'il circulait à 151km/h sur une route limitée à 80km/h. Ainsi que le précise un communiqué diffusé le 4 mai, le permis de l'intéressé a été promptement retiré par les forces de l'ordre. 

Au total, le nombre de délits de chauffards enregistrés depuis le début de l'année, dans le canton du Valais, s'élève désormais à 11, souligne le Ministère public. En effet, une situation très similaire est survenue à Viège, plus tôt dans le mois, lorsqu'un Suisse de 45 ans a été contrôlé à la vitesse de 114km sur une route limitée à 50km/h. Son permis a également été retiré sur-le-champ, souligne le communiqué. 

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Sens inverse à 140km/h à Aproz

Et la série est loin se s'achever. Le mois s'est effectivement conclu sur un troisième cas, rapporte la police: le 27 avril, après avoir été enregistré à 75km/h sur une route limitée à 60km/h, un automobiliste portugais est repassé devant le même appareil, mais cette fois en sens inverse, à une vitesse de 140km. Le communiqué précise que son permis a également été retiré immédiatement.

Les trois conducteurs concernés ont été dénoncés auprès du Service de la circulation routière et de la navigation, tandis que le Ministère public valaisan a ouvert des instructions.

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