Le chef des pompiers sera interrogé par la police

David Vocat, le commandant des pompiers de Crans-Montana, est convoqué par la police dans le cadre de l'enquête sur l'incendie mortel, informe lundi la RTS. Non pas comme prévenu, mais comme «personne appelée à donner des renseignements».

Toutefois, son statut pourrait être amené à évoluer, suivant l'enquête du Ministère public. Comme raison possible de sa convocation, la RTS évoque sa participation, en 2018, au «premier véritable» contrôle du «Constellation».

En présence du gérant Jacques Moretti, de l'ancien chargé de sécurité de la Commune et de l'ancien propriétaire des lieux, le danger que représentait la mousse acoustique au plafond n'aurait pas été signalé. L'audition de celui qui avait fait part de son émotion à Blick le 3 janvier aura lieu le 16 février prochain.