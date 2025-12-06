Un accident tragique à Fiaugères (FR) a coûté la vie à un jeune homme de 20 ans et blessé trois autres personnes samedi matin. Le véhicule est sorti de la route, heurtant plusieurs obstacles avant de faire des tonneaux.

Une embardée fait un mort et trois blessés à Fiaugères

Dans le canton de Fribourg

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 20 ans est mort et trois jeunes ont été blessés dans un accident de circulation samedi peu avant l'aube à Fiaugères (FR). Le véhicule dans lequel ils se trouvaient est sorti de la route.

Plusieurs patrouilles de police, les ambulanciers et les pompiers sont intervenus après avoir été alertés vers 05h10. Malgré une tentative de réanimation, un passager de 20 ans est décédé des suites de ses blessures, annonce la police fribourgeoise. Deux hommes de 23 et 29 ans ainsi qu’une femme de 20 ans ont été blessés. Ils ont tous trois été acheminés vers un hôpital.

D’après les premiers éléments recueillis, le véhicule circulait d’Oron en direction de Bulle. A l’entrée du village de Fiaugères, dans une légère courbe à gauche, il s’est déporté sur la droite et a heurté plusieurs obstacles ainsi qu’un abribus. Il a ensuite fait plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser plus loin. Les circonstances exactes de cet accident ne sont pour l’heure pas connues.