Voici ce que Jacques et Jessica Moretti ont dit pendant leurs auditions à Sion

Jacques et Jessica Moretti ont été auditionnées le 11 et 12 février à Sion pendant plusieurs heures. Ils ont répondu aux dizaines de questions posées par les près de 80 avocats des victimes de l'incendie de Crans-Montana. La chaîne française RTL a eu accès au contenu de ces deux auditions.

Jacques Moretti s'est adressé aux proches des victimes, présents pendant les auditions. «Je leur souhaite ma pleine empathie, je suis désolé, aucun parent ne devrait avoir à vivre cela.» Il s'est tourné vers Leïla Micheloud, maman de Melissa et Farah, deux jeunes victimes de 18 et 20 ans grièvement brulées pendant l'incendie. «Il s'agit d'une catastrophe. Je ne peux pas être présent avec eux mais nous sommes avec les familles dans les pensées et les prières.»

«On ne se dérobera jamais»

Concernant la mousse acoustique au plafond, Jacques Moretti dit avoir effectué des tests d'inflammabilité avec un chalumeur avant d'installer la mousse, assurant qu'à «aucun moment cela n'a pris feu». Il ajoute avoir demandé conseil à des professionnels du magasin de bricolage Hornbach avant d'acheter ce produit. Au sujet des extincteurs non-utilisés pendant l'incendie, il affirme que le feu s'est propagé trop vite et qu'avec le mouvement de panique, personne n'a eu le réflexe de les utiliser.

Le lendemain, après l'altercation devant le tribunal, Jessica Moretti a été auditionnée à son tour et a pris la parole en pleurs: «Ce que ces mamans vivent est indescriptible. Je suis moi-même mère. Personne ne devrait avoir à vivre cela. On ne se dérobera jamais. C'est pour cela que nous sommes passés par-devant ce matin, car on savait qu'il y avait un rassemblement. On comprend votre colère, votre haine. Je réitère que nous serons là pour répondre à n'importe quelle question, nous serons là pour vous.»

«Je n'ai pas rien fait»

Soupçonnée d'avoir pris la fuite pendant le drame, elle affirme qu'elle voulait «appeler les pompiers» pour «sauver le maximum de personnes», avant d'ajouter qu'elle avait l'intention d'entrer de nouveau dans le bar lorsque tous les clients auraient été évacués. Comme Jacques Moretti, elle explique que la panique l'a empêchée d'utiliser les extincteurs. «C'était une scène apocalyptique. Je n'ai pas rien fait. On est resté sur les lieux à faire face au chaos.» Interrogée sur la présence illégale de jeunes de moins de 16 ans dans le bar «Le Constellation», Jessica Moretti suppose que certains ont profité de l'absence de l'agent de sécurité pour entrer, mais affirme avoir vérifié elle-même les cartes d'identité.

Source: RTL