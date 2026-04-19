Une victime italienne reçoit une facture hospitalière de près de 70'000 francs

Près de quatre mois après l’incendie de Crans-Montana survenu le soir du Nouvel An, les premières factures d’hôpital commencent à arriver aux victimes italiennes de ce sinistre. Pourtant, ces frais médicaux devraient être pris en charge par le canton du Valais.

Dans ce contexte, la famille d’une adolescente italienne de 16 ans a reçu une facture d’environ 70'000 francs suisses pour une hospitalisation de 15 heures à Sion. L’information a été révélée par le quotidien «Corriere della Sera».

«Nous avons été très surpris», a déclaré le père de famille, visiblement choqué, au journal italien. Selon lui, les autorités avaient initialement assuré que les frais médicaux des victimes seraient entièrement couverts par le canton.

La famille s’est alors tournée vers l’ambassade d’Italie à Berne. Celle-ci a contacté les autorités valaisannes, qui ont indiqué qu’il s’agirait probablement d’une erreur d’envoi. «Les proches des jeunes blessés ne doivent absolument rien», a assuré l’ambassadeur italien. On ignore encore si d’autres familles italiennes concernées par l’incendie ont reçu des factures similaires.