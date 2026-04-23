«Aux coeurs de Crans», concert caritatif en hommage aux victimes du nouvel an

«On est là pour vous!» Près de 2000 personnes ont rendu hommage mercredi soir aux victimes de l'incendie de la station suisse de Crans-Montana le 1er janvier, lors d'un concert caritatif baptisé «Aux coeurs de Crans» organisé à Lausanne près de quatre mois après la tragédie qui a coûté la vie à 41 personnes.

«L'impact de Crans-Montana a touché tout le monde, de près ou de loin en Suisse. Et pas qu'en Suisse, en France, en Italie», a déclaré à l'AFP le jeune chanteur suisse Gjon's Tears, troisième du concours Eurovision 2021, qui faisait partie des artistes venus se produire gratuitement.

«Etant proche en terme d'âge de la majorité des victimes, forcément c'est touchant, (...) on se sent concerné», a poursuivi l'artiste de 27 ans, qui s'est produite aux côtés du chanteur franco-italien Richard Cocciante, 80 ans, et du Français Jean-Baptiste Guégan, vainqueur de l'édition française 2018 de l'émission «Incroyable talent». Plusieurs figures de la chanson française des années 1980 comme Julie Pietri ou Alain Llorca, du groupe Gold, figuraient également au programme de ce concert.

L'événement s'est déroulé dans une Salle Métropole de Lausanne quasi pleine, où la recette des billets vendus à partir de 90 francs suisses a été reversée à Swisshearts, une association fondée par des parents de victimes de la catastrophe. Dans le public, beaucoup d'anonymes, mais aussi des victimes et proches de disparus.

Source: AFP