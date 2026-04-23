Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 41 morts, 115 blessés dont 70 Suisses
- L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
«Aux coeurs de Crans», concert caritatif en hommage aux victimes du nouvel an
«On est là pour vous!» Près de 2000 personnes ont rendu hommage mercredi soir aux victimes de l'incendie de la station suisse de Crans-Montana le 1er janvier, lors d'un concert caritatif baptisé «Aux coeurs de Crans» organisé à Lausanne près de quatre mois après la tragédie qui a coûté la vie à 41 personnes.
«L'impact de Crans-Montana a touché tout le monde, de près ou de loin en Suisse. Et pas qu'en Suisse, en France, en Italie», a déclaré à l'AFP le jeune chanteur suisse Gjon's Tears, troisième du concours Eurovision 2021, qui faisait partie des artistes venus se produire gratuitement.
«Etant proche en terme d'âge de la majorité des victimes, forcément c'est touchant, (...) on se sent concerné», a poursuivi l'artiste de 27 ans, qui s'est produite aux côtés du chanteur franco-italien Richard Cocciante, 80 ans, et du Français Jean-Baptiste Guégan, vainqueur de l'édition française 2018 de l'émission «Incroyable talent». Plusieurs figures de la chanson française des années 1980 comme Julie Pietri ou Alain Llorca, du groupe Gold, figuraient également au programme de ce concert.
L'événement s'est déroulé dans une Salle Métropole de Lausanne quasi pleine, où la recette des billets vendus à partir de 90 francs suisses a été reversée à Swisshearts, une association fondée par des parents de victimes de la catastrophe. Dans le public, beaucoup d'anonymes, mais aussi des victimes et proches de disparus.
Source: AFP
Encore 38 blessés de l'incendie de Crans-Montana sont hospitalisés
Trente-huit des 115 blessés de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana sont toujours soignés en Allemagne, France, Italie ou Suisse. Le nombre de personnes prises en charge dans une clinique de réadaptation est passé de 7 à 11, en quinze jours.
Contacté par Keystone-ATS, mercredi, le Réseau national de médecine de catastrophe KATAMED a fait le point sur les blessés de l'incendie du bar «Le Constellation», du 1er janvier dernier.
En quinze jours, le nombre de personnes se trouvant dans un hôpital universitaire suisse a diminué d'un tiers, passant de 12 à 8. Au CHUV, la baisse est d'un patient (de 6 à 5). Elle est de 50% à Zurich (de 6 à 3 personnes). Ces quatre blessés sont désormais pris en charge dans une clinique de réadaptation.
Statu quo à l'étranger
Au total, 11 personnes qui présentent des brûlures sont prises en charge par la Suva. Sept se trouvent à la clinique romande de réadaptation à Sion (+2) et quatre dans la structure argovienne de Bellikon (+2).
Dix-neuf patients demeurent soignés à l'étranger. Parmi ceux-ci, trois sont des ressortissants suisses. Sur ces blessés, 10 sont toujours traités en France, 1 en Allemagne et 8 en Italie. C'est le statu quo par rapport au décompte précédent de KATAMED.
Source: AFP
Laurent Kurth nommé président de la table ronde sur Crans-Montana
L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Laurent Kurth présidera la table ronde organisée par la Confédération pour gérer les conséquences de l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral l'a nommé mercredi, pour une entrée en fonction immédiate.
Ancien chef du département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, Laurent Kurth dispose d'une solide expérience dans la gestion de procédures très complexes impliquant un grand nombre d'acteurs, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Consultant indépendant dans les domaines de la santé, des finances publiques et des organisations, «il a l'habitude de concilier des intérêts divergents et d'élaborer des solutions pragmatiques».
Le but de la table ronde est de concilier les victimes de l'incendie de Crans-Montana, leurs proches, les assureurs concernés, les personnes éventuellement tenues de verser des prestations ainsi que les autorités. Il s'agira de faciliter le dialogue et d'encourager les accords à l'amiable.
Le Parlement a soutenu la table ronde sur le principe le mois passé lors des débats sur la loi urgente instituant un soutien en faveur des victimes. Il a toutefois temporisé sur les 20 millions de francs servant à financer cette table ronde. Les Chambres débattent actuellement de cette participation financière de la Confédération.
Source: ATS
Les mesures de contrainte prolongées pour Jessica Moretti
Le Tribunal valaisan prolonge jusqu'au 10 juillet 2026 les mesures de substitution contre Jessica Moretti, suspecte dans l'incendie de Crans-Montana. Jacques Moretti pourrait bientôt faire face à une décision similaire.
Des notaires soupçonnés de consultation illégale d'informations dans le dossier Crans-Montana
Des données liées à Crans-Montana auraient été consultées illégalement, révèle la RTS ce mercredi. Des notaires sont soupçonnés d'avoir utilisé un logiciel – Intercapi – pour consulter des informations confidentielles du registre foncier. Le couple Moretti serait concerné.
La loi stipule que la profession peut uniquement consulter ces données à des fins notoriales. Un avocat des prévenus craint que ces données soient utilisées à des fins judiciaires par ces notaires, qui pourraient être actifs dans le dossier de l'incendie de Crans-Montana.
A la suite d'un signalement, six procédures disciplinaires ont été ouvertes. Les personnes mises en cause risquent un blâme, une amende ou l'interdiction d'utiliser le logiciel.
Le Service juridique de la sécurité et de la justice, et le conseiller d'Etat Stéphane Ganzer ont refusé de s'exprimer.
Un concert caritatif à Lausanne mercredi soir à la salle Métropole
Un concert hommage au profit des victimes de l'incendie de Crans-Montana est organisé mercredi soir à la salle Métropole à Lausanne. Intitulé "Aux coeurs de Crans", il réunira une vingtaine d'artistes dont Richard Cocciante, Jean-Baptiste Guégan, Julie Pietri, Julie Zenatti, Gjon's Tears ou encore l'ex-bassiste et chanteur du groupe Gold, Alain Llorca.
La soirée sera présentée par l'animateur français de télévision et radio Jérôme Anthony. Ce concert caritatif est organisé par Only on Live Suisse, société spécialisée dans l'événementiel et portée par Olivier et Corine Uzan, résidant tous les deux à Crans-Montana. Son objectif est d'offrir un instant de solidarité et d'espoir, selon eux.
Tous les artistes sont bénévoles
Le concert hommage a été pensé en collaboration avec l'association Swisshearts, créée le 6 janvier. Créée par un groupe de parents eux-mêmes touchés par le drame, Swisshearts vise à soutenir financièrement les familles. Les bénéfices de la soirée lui seront d'ailleurs entièrement versés.
Les artistes participant à ce spectacle solidaire le font tous à titre bénévole. Le concert débute à 20h00 et devrait durer plus de 2h30, selon les organisateurs. L'incendie du bar «Le Constellation» dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. Trente-huit sont encore hospitalisés.
Source: ATS
Nicolas Féraud s'en prend à l'Office cantonal du feu lors de son interrogatoire
Son interrogatoire a fait la une des journaux dans toute l'Europe: Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, a été interrogé lundi dernier par le Ministère public. Cet interrogatoire marathon a duré douze heures et visait notamment à déterminer si Nicolas Féraud était au courant de l'absence de contrôles au Constellation.
La RTS a pu consulter le procès-verbal de l'interrogatoire de Nicolas Féraud. Il en ressort que le président de la commune a vivement critiqué l'Office cantonal du feu (OCF) tout en soulignant que, selon lui, le conseil communal avait agi correctement.
Nicolas Féraud a rappelé le rôle prépondérant de l’OCF et a déclaré: «L’Office cantonal des sapeurs-pompiers était l’instance de contrôle supérieure, je suppose donc qu’il devait veiller à ce que les mesures exigées par les communes soient effectivement mises en œuvre.»
Il dédouane la Commune
L’homme de 55 ans a ajouté que l’Office cantonal du feu devait avoir connaissance des lacunes structurelles en matière de contrôle: «Ils étaient certainement conscients du manque de contrôles dans l’ensemble du canton, car il existe au moins 3'500 établissements publics, et l’OCF n’a apparemment même pas reçu un tiers des rapports sur les contrôles annuels de ces établissements», explique-t-il.
Nicolas Féraud a rejeté toute responsabilité au sein de la commune. Le conseil communal aurait toujours «suivi à la lettre» les directives, et des postes supplémentaires auraient été demandés pour la dernière fois en 2021.
À la fin de son audition, il s'est également exprimé, selon la RTS, au sujet des victimes et de leurs proches: «41 familles ont perdu un proche. 115 personnes ont été gravement brûlées. Je ne trouve pas les mots pour décrire cela. Cette tragédie inimaginable m'a marqué à jamais. Je demande pardon à toutes ces familles.»
Féraud a également déclaré avoir reçu des menaces de mort: «Ma femme et ma fille ont également été menacées. Nous vivons dans l’obscurité depuis 103 jours et nous nous sommes barricadés chez nous.» Ma collègue Natalie Zumkeller a analysé les déclarations de Féraud dans cet article et montre les contradictions dans lesquelles le président de la commune est déjà tombé depuis la tragédie.
Le Valais préfinance l'aide fédérale versée aux victimes
La Confédération a mandaté le Canton du Valais pour distribuer l'aide de 50'000 francs décidée par les Chambres fédérales. Cette manne est prévue pour les 156 personnes décédées ou blessées dans la nuit du réveillon à Crans-Montana. «Les frais sont préfinancés par le canton, puis remboursés par la Confédération», a précisé l'Etat du Valais, interrogé par Keystone-ATS.
Cette stratégie ne doit rien au hasard, le canton du Valais ayant déjà effectué la même démarche auprès des victimes et de leurs familles, pour un montant de 10'000 francs qu'il a lui-même alloué.
«Les démarches de contact des victimes et des proches ont débuté cette semaine», confirme l'Etat du Valais. «Tous les ayants droit seront contactés pour les aspects administratifs, notamment pour obtenir leur accord pour le versement et afin de savoir en faveur de qui ira ce montant. Dès réception de ces informations, les décisions d’octroi pourront être rendues.»
Source: ATS
Choquée par la facture erronée de 70'000 francs, Giorgia Meloni dénonce une insulte
Une facture de 70'000 francs a été envoyée ces derniers jours à la famille d'une des victimes de l'incendie du 1er janvier. Une somme exorbitante, d'autant plus surprenante qu'elle devait être «intégralement prise en charge par le canton du Valais», rappelait le «Corriere della Sera» ce lundi.
S'il s'agissait probablement là d'une erreur, la lettre a eu le don d'irriter la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Elle s'est exprimée sur les réseaux à ce sujet.
La présidente du Conseil se dit «choquée d'apprendre qu'un hôpital suisse avait envoyé des factures s'élevant à plusieurs dizaines de milliers d'euros aux familles de certains jeunes impliqués dans l'incendie». Elle évoque la facture de 70'000 francs qu'elle décrit comme «une insulte, mais aussi une véritable farce, que seule une bureaucratie inhumaine pouvait produire».
Elle assure avoir parlé à son ambassadeur qui lui a «assuré qu'il s'agissait d'une erreur et que les familles n'auront rien à payer». Elle estime qu'il serait «révoltant que de tels coûts puissent retomber sur les victimes ou sur l'Italie».
La Rega a réalisé 37 missions après le drame de Crans-Montana
En réaction au tragique incendie de Crans-Montana (VS) dans la nuit du Nouvel An, la Rega a mobilisé 8 hélicoptères de sauvetage de six cantons ainsi que ses 3 avions-ambulance. Au total, ses hélicoptères ont effectué 37 missions de transport de blessés graves tandis que les avions-ambulance ont transféré 31 personnes en Suisse et vers l’étranger.
Le premier avion-ambulance de la Garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) a décollé dès le jour de l’An, peu après 9 heures, en direction du Valais, indique le rapport annuel 2025 publié mardi. L'alerte a été donnée par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) dans la nuit du Nouvel An. Pour la Rega, les fêtes de fin d’année sont déjà d'ordinaire une période intense.
Le plan en cas d’afflux massif de grands brûlés prévoit notamment la vérification des capacités de soins intensifs des centres hospitaliers suisses ainsi que la prise de contact avec le centre des grands brûlés de Hambourg (D). Dans un second temps, des patientes et des patients ont été transférés vers des cliniques spécialisées dans toute l’Europe.
Source: ATS
Une victime italienne reçoit une facture hospitalière de près de 70'000 francs
Près de quatre mois après l’incendie de Crans-Montana survenu le soir du Nouvel An, les premières factures d’hôpital commencent à arriver aux victimes italiennes de ce sinistre. Pourtant, ces frais médicaux devraient être pris en charge par le canton du Valais.
Dans ce contexte, la famille d’une adolescente italienne de 16 ans a reçu une facture d’environ 70'000 francs suisses pour une hospitalisation de 15 heures à Sion. L’information a été révélée par le quotidien «Corriere della Sera».
«Nous avons été très surpris», a déclaré le père de famille, visiblement choqué, au journal italien. Selon lui, les autorités avaient initialement assuré que les frais médicaux des victimes seraient entièrement couverts par le canton.
La famille s’est alors tournée vers l’ambassade d’Italie à Berne. Celle-ci a contacté les autorités valaisannes, qui ont indiqué qu’il s’agirait probablement d’une erreur d’envoi. «Les proches des jeunes blessés ne doivent absolument rien», a assuré l’ambassadeur italien. On ignore encore si d’autres familles italiennes concernées par l’incendie ont reçu des factures similaires.