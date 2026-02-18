Un agent de sécurité accable les Moretti: «Elle a dit que la porte devait rester fermée»

​Le videur Stefan aurait pu fuir, mais le trentenaire s’est jeté dans les flammes lors de la nuit de l’incendie pour tenter de sauver des clients du bar «Le Constellation». Le Serbe a payé de sa vie. L’agent de sécurité est l’une des 41 victimes de Crans-Montana.​

On apprend désormais qu’un deuxième agent de sécurité travaillait dans le bar cette nuit-là. Il a survécu mais a été grièvement blessé, rapporte le quotidien italien «La Repubblica». Selon le journal, l’homme a été entendu mercredi matin par le Ministère public à Sion. Le nombre exact d’agents présents dans l’établissement n’était pas clair, un seul contrat ayant été établi.

L’agence de presse italienne Ansa a indiqué après l’audition que le témoin avait surtout mis en cause Jessica Moretti: «J’ai entendu Jessica parler avec les employés.» L’instruction donnée au personnel du «Constellation» aurait apparemment été de maintenir les deux portes de sécurité fermées. «Ils ont dit que les portes devaient rester fermées.» Selon l’agent de sécurité, il s’agissait d’éviter que des clients ne quittent simplement les lieux. «Elle avait peur que les clients partent sans payer.»