Stéphane Ganzer va rencontrer l'ambassadeur italien

​Le conseiller d'Etat valaisan Stéphane Ganzer va rencontrer vendredi l'ambassadeur italien en Suisse, Gian Lorenzo Cornado. Les aides financières prévues par le canton du Valais en faveur des familles touchées par la tragédie de Crans-Montana figurent notamment à l'ordre du jour.​

Mercredi, le Conseil d'Etat valaisan a débloqué un fonds pour les victimes de l'incendie. Un montant forfaitaire de 10'000 francs sera mis à disposition pour chaque victime hospitalisée ou décédée.

Recherche de la vérité

L'objectif de la rencontre de vendredi sera également de «réaffirmer les vives attentes de l'Italie quant à la recherche de la vérité et à la justice pour les victimes et les blessés du terrible incendie de Crans-Montana», a expliqué Gian Lorenzo Cornado à l'agence de presse italienne Ansa. La rencontre aura lieu à Sion au Département de la sécurité.

Jeudi, l'Italie a expliqué qu'elle allait proposer à la Commission européenne de se constituer partie civile après l'incendie du bar «Le Constellation». Elle veut aussi proposer une coordination à d'autres pays de l'UE dans les procédures en cours.

Source: ATS