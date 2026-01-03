DE
Proxénétisme et enlèvement
Le propriétaire du «Constellation» aurait fait de la prison

Après l'incendie meurtrier au bar «Le Constellation», le couple de gérants est sous le feu des critiques. Selon «Le Parisien», Jacques Moretti aurait déjà fait de la prison pour escroquerie, enlèvement et proxénétisme.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Jessica et Jaques Moretti, originaires de Corse, sont les gérants du bar «Le Constellation».
Gabriel Knupfer

Après le terrible incendie au bar «Le Constellation», les survivants ont critiqué les mesrues de sécurité de l'établissement. Le couple de gérants Jacques et Jessica Moretti est dans la tourmente. Les deux quadragénaires ont été auditionnés vendredi. Mais selon «Le Parisien», Jaques Moretti est déjà connu des services de police pour d'anciennes affaires de proxénétisme et de séquestration en France.

Ces affaires remontent à une trentaine d'années, rapporte le média français. Il y a vingt ans, Moretti aurait fait de la prison en Savoie pour escroquerie, enlèvement et séquestration. Mais d'après une source policière, il est sorti du «spectre du crime organisé».

Le propriétaire a fait les travaux

Les autorités continuent d'enquêter pour déterminer si le bar a respecté les mesures de sécurité en cas d'incendie, notamment des travaux effectués dans le bar par Jacques Moretti lui-même après avoir repris l'établissement, d'après des photos publiées sur la page Facebook du bar.

Ces clichés montrent entre autres l'installation de plaques de mousse dans le plafond du sous-sol ainsi que des travaux sur l'escalier. D'après les survivants, cet escalier étroit était la seule issue, faisant de cet espace un piège mortel pour de nombreuses victimes. L'incendie aurait été déclenché par des cierges magiques qui ont mis le feu au revêtement du plafond.

Les autorités valaisannes n'ont pas encore révélé l'engagement de poursuites pénales, mais une enquête pour homicide par négligence est possible. En attendant, les autorités appliquent la présomption d'innocence.

