Après le drame de Crans-Montana, les partis valaisans expriment leur soutien aux familles et premiers intervenants. Une journée nationale, vendredi, marquera un temps de deuil avant d’explorer les responsabilités.

ATS Agence télégraphique suisse

Les partis politiques du Valais romand représentés au Grand Conseil, soit le Centre, le PLR, le PS, l'UDC et les Vert-e-s ont adopté, mardi, une prise de position commune à la suite du drame survenu à Crans-Montana. Le temps est au recueillement puis viendra celui des questions politiques.

«Nous exprimons notre profonde sympathie aux familles endeuillées, aux blessés et à leurs proches et à toutes les personnes touchées par la tragédie de Crans-Montana», précisent les partis. «Nos pensées vont également aux premiers intervenants et aux équipes de secours et de santé mobilisés depuis les premières heures.»

«Nous nous engagerons pour que toutes les questions soulevées par ce drame soient traitées avec rigueur, lorsque les éléments factuels seront connus et établis», précisent encore les cinq partis. «Il y a un temps pour le recueillement et il y aura un temps pour les réponses. Notre responsabilité n'est pas de spéculer à chaud, mais de réfléchir sur les faits établis.»

«Une phase de deuil»

Les cinq partis représentés du Valais romand au Grand Conseil disent soutenir le travail de la justice cantonale: «Nous avons pleinement confiance en elle. Laissons-la faire son travail. Les éventuelles suites politiques seront abordées une fois les éléments pertinents connus et établis.»

«Le canton doit désormais accomplir sa phase de deuil. La journée nationale prévue ce vendredi en constitue un moment important dont nous tenons à ce qu’il permette à chacune et chacun de se concentrer sur son deuil ou sur son processus de reconstruction», ont conclu les cosignataires de cette prise de position, soit Lysiane Tissières-Premand (Le Centre), Vincent Pravato (PLR), Clément Borgeaud (PS), Ronald Moos (UDC) et Philippe Cina (Les Vert-e-s).