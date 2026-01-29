L'Italie obtient un droit de regard sur le dossier Crans-Montana

Le Ministère public valaisan a accordé l'entraide judiciaire à l'Italie dans le dossier du drame de Crans-Montana. L'Office fédéral de la justice (OFJ), en sa qualité d'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire internationale en matière pénale, a été informé que le Ministère public du canton du Valais a donné suite, vendredi, à la demande d'entraide judiciaire du Ministère public de Rome, explique l'OFJ dans un communiqué.

Le Ministère public du canton du Valais soutient ainsi la justice italienne dans ses investigations. «Ce n'est pas que le Ministère public valaisan ait besoin d'aide», a déclaré Ingrid Ryser, responsable de l'information à l'OFJ, à la radio alémanique SRF.

Procédure pénale en Italie

Etant donné que des citoyens italiens ont été touchés par l'incendie, la justice italienne est tenue d'ouvrir également une procédure pénale. C'est pourquoi elle a demandé l'entraide judiciaire à la Suisse. «Il pourrait donc être judicieux que les deux autorités judiciaires unissent leurs forces, mettent leurs ressources en commun et travaillent ensemble sur cette procédure pénale», poursuit Mme. Ryser.

Dans le cadre de cette assistance, le Ministère public de Rome aura notamment accès aux éléments de preuve déjà recueillis. Une première réunion technique entre les autorités pénales des deux pays aura lieu à la mi-février. L'OFJ accompagnera cette réunion. L'objectif est de clarifier les détails de la coopération et de coordonner les procédures. Aucune autre information sur la procédure d'entraide judiciaire n'est communiquée pour l'instant.