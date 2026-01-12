Une quinzaine de blessés suisses toujours soignée à l'étranger

Trente-quatre blessés de l’incendie de Crans-Montana sont encore hospitalisés en Suisse, dont dix en Valais et vingt-quatre dans des hôpitaux universitaires. Au total, environ 80 personnes restent prises en charge à l’hôpital, a indiqué dimanche soir sur la RTS le président du gouvernement valaisan, Mathias Reynard. Quinze Suisses sont hospitalisés à l'étranger.

Contactés par Keystone-ATS lundi différents établissements hospitaliers suisses ont fait le point sur leur propre situation. Le plus grand nombre de blessés soigné sur sol helvétique se trouvent actuellement en Valais. Le Centre hospitalier du Valais romand dénombre 10 patients dont le pronostic vital n'est pas en danger. "Trois d'entre eux seront très prochainement transférés dans des centres spécialisés en réadaptation", précise l'Hôpital du Valais.

Au sein du CHUV à Lausanne, leur nombre demeure identique à celui de mercredi dernier, soit 9. Toujours sur l'Arc lémanique, deux blessés sont soignés aux hôpitaux universitaires genevois (HUG).

Des Suisses à l'étranger

En Suisse alémanique, l'Hôpital universitaire de Zurich s'occupe encore de onze personnes: cinq sont soignées dans une section destinée aux adultes, et six parmi les enfants. "Plusieurs d'entre eux sont toujours dans un état critique" confirme l'établissement. Deux jeunes valaisannes sont, elles, soignées à Saint-Gall. Aucun blessé ne se trouve, ni à Berne, ni à Bâle, ni à Lucerne. Ni à Fribourg, d'ailleurs.

A l’étranger, 16 patients se trouvent en France, soit sept Suisses (dont un binational) et 9 Français. Neuf blessés, tous Italiens, sont hospitalisés en Italie.

En Allemagne, on dénombre sept personnes (trois Suisses, deux Serbes, un Australien et un Français. Enfin, sept victimes sont hospitalisées en Belgique soit cinq Suisses (dont un binational), un Français et un Tchèque. Quinze Suisses sont donc actuellement soignés hors de nos frontières, selon des données transmises à Keystone-ATS par le Réseau national de médecine de catastrophe.

Source: ATS