Les victimes italiennes de Crans-Montana affirment que Jessica Moretti s'est enfuie

Les victimes italiennes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana affirment avoir vu Jessica Moretti prendre la fuite le soir du drame, révèle le «Corriere della Sera».

«Toutes les issues de secours du bar étaient fermées, on ne nous a donné aucune explication. Même les extincteurs n'ont pas été déclenchés et l'incendie s'est déclaré en quelques minutes; il n'y avait aucun matériau ignifuge. Jessica Moretti? Elle s'est enfuie», affirment les victimes italiennes.

D'après les victimes, même si la capacité maximale du bar était atteinte, les clients pouvaient entrer seulement après avoir payé leurs boissons. «Ils demandaient jusqu'à 270 euros pour une bouteille de champagne et il n'y avait aucune restriction pour les mineurs, ils pouvaient fréquenter le bar et boire de l'acool.»