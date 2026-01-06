Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 116 blessés dont 71 Suisses
L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
Les 40 victimes, dont 20 mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille. De même que les 116 blessés.
La commune de Crans-Montana admet ce mardi 6 janvier «un manquement» dans les contrôles de sécurité de cet établissement.
Le Président Nicolas Féraud quitte Crans-Montana sous escorte policière
Mardi matin, les membres du conseil municipal de Crans-Montana (VS) ont répondu aux questions de nombreux journalistes. A l'issue de la séance, le Président Nicolas Féraud a quitté la ville sous escorte policière.
Le Président fait actuellement face à de nombreuses critiques. La tenue même de la conférence de presse avait déjà suscité la polémique, notamment de la part de la famille d'une victime, qui avait tenté, sans succès, de l'empêcher par voie légale.
Tous les établissements seront examinés et la pyrotechnie interdite
Le conseil communal annonce deux mesures concrètes:
- La décision de mander un bureau extérieur spécialisé pour réaliser un contrôle de tous les établissements publics de la Commune, y compris la qualité des matériaux même si la loi ne le prévoit pas.
- Une interdiction des engins pyrotechniques dans les lieux fermés
Aucun contrôle depuis 2019, pas de problème avec revêtement du plafond en 2017
Aucune demande d’autorisation n’a été effectuée ni en 2015, ni par la suite pour les travaux intérieurs. Le propriétaire n’était pas obligé de demander une autorisation à la commune de Chermignon. Il ne l’a pas fait. Le chargé de la sécurité a demandé des contrôles et vérification n’a révelé aucun problème avec le matériel phonique.
En 2017, il demande l’ajout d’une poignée à une porte de sortie. Le chargé n’a pas décelé de problèmes avec le revêtement phonique au plafond. Il n'y a eu aucun contrôle périodique entre 2020 et 2025.
Le conseil communal le regrette amèrement. La justice devra sur se prononcer sur ce manquement.
«Ce sont des héros»: l'hommage d'Elisabeth Baume-Schneider au personnel hospitalier
La conseillère fédérale Baume-Schneider elle aussi rendu hommage au personnel hospitalier. « Je suis ici pour exprimer ma gratitude au personnel », a-t-elle déclaré. Chacun a, selon elle, rapidement su trouver sa place. L'engagement du personnel a été particulièrement exigeant ces derniers jours, a rappelé la ministre.
«Ici, à l’hôpital du Valais, des dizaines de blessés ont été pris en charge dès les premières heures.» Selon la ministre, il est important de souligner que le système a fonctionné dans ce contexte. L’effort collectif a été efficace dans cet hôpital, mais aussi dans les autres établissements où les blessés ont été soignés, a-t-elle relevé.
Questionnée par un journaliste, Elisabeth Baume-Schneider a affirmé n'avoir rencontré aucun blessé. La ministre a tenu a rappelé le caractère extrêmement douloureux de la situation. «Ce n’est pas facile lorsque des parents ont des enfants à l’étranger», a-t-elle ajouté. Nous devons réfléchir à la manière d’aider les familles dans leurs démarches administratives. »
S'agissant de la prise en charge de blessés à l'étranger, Elisabeth Baume-Schneider a expliqué: «Aucun pays ne peut trouver une solution pour autant de personnes en si peu de temps», déclares. Il faut connaître ses atouts et entretenir de bonnes relations avec les autres pays. «Pour moi, ce sont des héros», a martelé la conseillère fédérale.
Depuis l'hôpital de Sion, Mathias Reynard salue le travail du personnel soignant
«L’hôpital est confronté à une situation critique », a déclaré le président du Conseil d'Etat valaisan Mathias Reynard depuis l'hôpital de Sion, où se tient une conférence de presse en présence de la conseillère fédérale en charge de la Santé Elisabeth Baume-Schneider et du directeur de l'établissement Eric Bonvin.
Plus de la moitié des blessés ont été admis à l’hôpital du Valais au cours des premières heures ayant suivi l'incendie, a précisé le conseiller d'Etat socialiste. «Sans les efforts considérables des services d’urgence et du personnel de l’hôpital de Sion, le bilan aurait été bien plus lourd», a-t-il ajouté.
La commune et les autorités doivent assumer leurs responsabilités, déclare un avocat
La commune de Crans-Montana et l'ensemble des autorités doivent assumer pleinement leurs responsabilités, souligne Me Romain Jordan, qui représentent plusieurs victimes, après la conférence de presse de la commune qui a mis au jour de nombreuses lacunes. Il regrette également le manque d'excuses.
Si ses clients relèvent l'effort de transparence de la commune, ils ont pris connaissance «avec consternation» des informations communiquées mardi, écrit Me Jordan dans une prise de position. Et d'ajouter que «la quantité effarante des manquements et lacunes dans les contrôles pose avec d'autant plus d'urgence la question de la mise sous enquête de la commune».
Il rejette aussi «avec force et sans délai» la tentative de cette dernière de se porter partie plaignante. «Que la commune cherche à se présenter en victime revient à dépouiller les vraies victimes de cette tragédie de leur statut, ce qui est inacceptable dans ces circonstances dramatiques», écrit l'avocat.
Source: ATS
Les autorités de Crans-Montana ne démissionneront pas
Les autorités de Crans-Montana n'entendent pas démissionner à la suite de l'incendie du bar «Le Constellation». «Nous avons été élus par le peuple, on ne quitte pas un navire en milieu de la tempête, on assume», a déclaré mardi le président Nicolas Féraud devant la presse. Soumis à un feu roulant de questions, l'élu du Haut-Plateau a déclaré: «Je porterai le fardeau de ce drame et la tristesse de toutes ces familles toute ma vie.»
Accusé par un journaliste italien de n'avoir pas présenté ses excuses aux victimes de l'incendie et à leurs familles, Nicolas Féraud a assuré: «Nous avons fait, je crois, ce que nous devions. Nous avons dit plusieurs fois notre tristesse.»
«Si nous avions eu connaissance de problèmes, nous aurions procédé aux mesures nécessaires», a-t-il encore dit face aux médias. Selon lui, les contrôleurs de sécurité de la commune «auraient dû faire un peu plus attention à la mousse» isolante recouvrant le plafond du bar. A ce stade, «nous n'avons pas d'explication» pour cette absence de contrôle et ces manquements.
Source: ATS
Nicolas Féraud: «Je porterai ce fardeau toute ma vie»
Questionné sur le fait de savoir s'il éprouvait un quelconque sentiment de culpabilité, le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, a répondu sans détour. «Ça a été une semaine incroyablement difficile. Personne ne peut vous préparer à une telle tragédie. Je porterai ce fardeau toute ma vie.» La conférence de presse s'achève sur ces paroles.
La commune ne sait pas si l'autre bar du couple Moretti a été contrôlé en 2025
La Commune admet ne pas savoir si l’autre bar du couple Moretti, le «Senso», a été contrôlé en 2025.
Crans-Montana «dans l'expectative» quant à d'éventuelles poursuites
A la question de savoir si la commune craint d'être poursuivie par la justice? «Nous sommes dans l'expectative.»
Une messe aura lieu à la cathédrale de Fribourg pour la journée nationale de deuil
Tandis que la conférence de presse se poursuit à Crans-Montana, le Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg annonce l'organisation d'une messe à la cathédrale St-Nicolas de Fribourg vendredi à 18h15, à l'occasion de la journée de deuil national. Les paroisses et lieux de culte sont invités à proposer des temps de prière et de recueillement.
Les cloches des églises sonneront dans toute la Suisse vendredi à 14h. «Elles sonneront d'abord l'heure, puis retentiront pendant cinq minutes en signe de recueillement commun et de solidarité nationale», a indiqué mardi le Service diocésain de la communication.
Source: ATS
Crans-Montana a fait effectuer 1430 contrôles en 2025
1430 contrôles ont été réalisés dans les établissement publics en 2025. La commune dispose de 5 personnes pour le faire.
Le conseil communal de Crans-Montana refuse de démissionner
Le conseil communal annonce qu'il ne démissionnera pas. «On ne quitte pas le bateau durant la tempête».