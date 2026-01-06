«Ce sont des héros»: l'hommage d'Elisabeth Baume-Schneider au personnel hospitalier

La conseillère fédérale Baume-Schneider elle aussi rendu hommage au personnel hospitalier. « Je suis ici pour exprimer ma gratitude au personnel », a-t-elle déclaré. Chacun a, selon elle, rapidement su trouver sa place. L'engagement du personnel a été particulièrement exigeant ces derniers jours, a rappelé la ministre.

«Ici, à l’hôpital du Valais, des dizaines de blessés ont été pris en charge dès les premières heures.» Selon la ministre, il est important de souligner que le système a fonctionné dans ce contexte. L’effort collectif a été efficace dans cet hôpital, mais aussi dans les autres établissements où les blessés ont été soignés, a-t-elle relevé.

Questionnée par un journaliste, Elisabeth Baume-Schneider a affirmé n'avoir rencontré aucun blessé. La ministre a tenu a rappelé le caractère extrêmement douloureux de la situation. «Ce n’est pas facile lorsque des parents ont des enfants à l’étranger», a-t-elle ajouté. Nous devons réfléchir à la manière d’aider les familles dans leurs démarches administratives. »

S'agissant de la prise en charge de blessés à l'étranger, Elisabeth Baume-Schneider a expliqué: «Aucun pays ne peut trouver une solution pour autant de personnes en si peu de temps», déclares. Il faut connaître ses atouts et entretenir de bonnes relations avec les autres pays. «Pour moi, ce sont des héros», a martelé la conseillère fédérale.