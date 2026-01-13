Le «fils adoptif» des Moretti prend la parole

La nuit de l’incendie meurtrier à Crans-Montana, Jean-Marc se trouvait au cœur de l’enfer. Proche collaborateur du couple exploitant, il travaillait pour la famille Moretti et entretenait «un lien très proche» avec Jacques et Jessica Moretti. Selon la chaîne d’information française BFM TV, il était considéré «comme un fils adoptif» par les gérants du bar.

Présent sur place lorsque le feu a éclaté, Jean-Marc travaillait ce soir-là dans un autre établissement des Moretti. Face aux caméras de BFM, il raconte minute par minute une nuit de panique, de fumée et de tentatives de sauvetage désespérées.

Jean-Marc dit avoir toujours estimé les Moretti. «Il n'est pas évident de parler d'eux», en raison de «la peine de toutes les familles» touchées par le drame, confie-t-il. Il explique à BFM «avoir des nouvelles» du couple: «Ils vont pas bien. Je les soutiens entièrement dans le moment qu'ils vivent. […] Aujourd'hui, ils ont les mêmes images que moi et beaucoup de personnes avec des questions bien sûr. On les déshumanise complètement depuis le début de la catastrophe.»

Jean-Marc ajoute, à propos des accusations sur la sécurité: «Il y avait une issue de secours à l'intérieur de l'établissement. Une issue de secours ne peut pas être fermée, elle était bien ouverte.» Il précise aussi que des extincteurs se trouvaient bien dans le bar.

Source: BFM