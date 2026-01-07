Originaire de la région, Christian Constantin est très touché par la tragédie qui a frappé Crans-Montana. La reprise du championnat face à Winterthour mercredi prochain sera donc chargée d'émotions.

Alain Kunz

Christian Constantin est originaire d’Ayent, une commune presque voisine de Crans-Montana. Logiquement, l’homme fort du FC Sion y a toujours entretenu des liens étroits. La tragédie survenue dans la nuit de la Saint-Sylvestre le touche donc d’autant plus.

«Je me suis réveillé jeudi matin dans ma chambre d’hôtel à Zermatt et j’ai regardé les vœux de Nouvel An de l’un de mes collaborateurs, qui parlait d’une tragédie. Je n’ai compris que lorsque j’ai vu ce que vous aviez écrit dans Blick», raconte Christian Constantin.

Sa réaction a été immédiate. «Bien sûr, une stupéfaction totale. On ne peut pas s’imaginer une chose pareille. Il y a bien eu le drame de la discothèque en Isère, où 146 jeunes sont morts en 1970. Mais c’était en France, assez loin. Là, c’est devant notre porte.»

Crans-Montana, une seconde maison pour le FC Sion

Crans-Montana est aussi un peu la patrie du FC Sion. «Depuis 1990, nous allons à Montana pour le camp d’entraînement d’été. Et toujours dans le même hôtel, La Prairie», rappelle Christian Constantin.

Il peine à comprendre comment un tel enfer a pu se produire. «Grâce à mon activité dans le domaine des bâtiments, j’ai fait la connaissance de nombreux employés communaux. Ce sont des gens extrêmement responsables, qui travaillent avec rigueur. Je comprends donc d’autant moins comment les contrôles de sécurité incendie ont pu être négligés à ce point. Le fait que le dernier remonte à six ans est inconcevable. Dans un bâtiment, il peut toujours y avoir de petites transformations ou rénovations.» Pour lui, «un immense mea culpa» s’impose de la part de toutes les personnes impliquées.

«Les gens deviennent toujours plus insouciants»

D’autres aspects le révoltent. «Dans le football, nous sommes extrêmement stricts avec la pyrotechnie. Les engins sont interdits en plein air, nous sommes sanctionnés à chaque fois que nos supporters en allument. Et là, on fait quelque chose de similaire à l’intérieur. C’est de la folie. Et des adultes laissent faire. Où étaient-ils pour arrêter ça?» interroge-t-il, sans attendre de réponse.

Christian Constantin pointe aussi un problème plus large. «Le bon sens manque. Mais comment les jeunes peuvent-ils l’avoir s’il ne leur est pas transmis par leurs parents? Certains sortent leur téléphone alors que le plafond est déjà en feu. Ils ne perçoivent plus le danger. Ce n’est pas un hasard s’il y a de plus en plus d’accidents et de morts en montagne. Les gens deviennent toujours plus insouciants face aux risques.»

Un hommage fort avant Sion-Winterthour

Dès lundi, à leur retour du camp d’entraînement en Tunisie, les joueurs du FC Sion déposeront une gerbe devant le bar «Le Constellation». L’émotion atteindra son sommet le 14 janvier, lors du match de reprise contre Winterthour, reporté en décembre à cause de cas de grippe chez les Zurichois.

Christian Constantin détaille l’hommage prévu en accord avec la Ligue et le FC Winterthour: «Il durera trois ou quatre minutes. Le père d’une des victimes, qui travaillait chez moi, déposera une gerbe avec la mère d’une personne blessée. Une musique d’Ennio Morricone accompagnera la cérémonie et les noms de toutes les victimes décédées s’afficheront sur l’écran du stade.»

Des stars du ski pour soutenir les familles

Les parents des victimes seront entourés de figures emblématiques des sports de montagne. «Ils doivent donner de la force aux parents dans ces heures sombres», explique Christian Constantin. Il a notamment sollicité Camille Rast, originaire de Vétroz. «Malheureusement, elle ne peut pas venir à cause de son calendrier de Coupe du monde.»

Dans une action typiquement Christian Constantin, le président sédunois souhaite faire venir deux stars du ski actuellement en préparation pour le Lauberhorn. «J’irai les chercher en hélicoptère à Wengen la veille et je les ramènerai soit après la cérémonie, soit tôt le lendemain matin. Théoriquement, ils peuvent s’entraîner directement après le petit-déjeuner, puis je les emmène au départ de la course.»

Christian Constantin pense bien sûr à un Valaisan comme Justin Murisier. Et à son meilleur ami. Inutile de préciser de qui il s’agit.