La banque française du couple Moretti avait arrêté de les financer depuis 2021, contrairement à la BCVs

Jacques et Jessica Moretti étaient sur la liste noire de la banque française le Crédit lyonnais depuis 2021. En parallèle, ils ont pu emprunter plus de 5 millions de francs suisses, notamment auprès de la Banque cantonale du Valais (BCVs), a révélé le journal satirique français «​​Le Canard enchaîné​​».

Les banques suisses ont continué d'accorder des crédits à Jacques Moretti pendant 10 ans en dépit de sa condamnation judiciaire et de ses dettes. En 2015, le propriétaire du «Constellation» aurait obtenu un prêt de la Banque cantonale du Valais (BCVs) d'environ 1'837'660 de francs suisses pour commencer ses travaux de rénovation avec sa femme.

Démasqués en 2021

Dans le même temps, Jacques et Jessica Moretti ont tenté deux investissements immobiliers en France, financés par le Crédit lyonnais. En juin 2015, la banque leur prête 250'000 euros pour l'achat d'un appartement dans le XVIIè arrondissement de Paris. En 2018, la banque leur verse un second prêt de 625'000 euros et le couple utilise cet argent pour acheter une villa à Solenzara, en Corse.

En août 2019, le Crédit lyonnais accorde un troisième prêt aux Moretti, cette fois de 200'000 euros pour des travaux dans leur villa en Corse. Mais en mars 2021, après des retards de remboursement, la banque française suspecte de faux documents dans le dossier de financement de l'un des prêts et demande le remboursement intégral et anticipé des trois crédits. En février 2022, elle exige de conclure un protocole transactionnel et le fait homologuer par le tribunal d'Ajaccio, qui ratifie l'accord le 19 mai 2022.

Jacques et Jessica Moretti vendent leur appartement parisien pour rembourser une partie de leur dette et déclarent de nouveaux revenus en guise de nouvelles garanties, soit 13'827 euros bruts par mois pour Jessica Moretti en tant qu'employée du «Constellation». Jacques Moretti déclare quant à lui une pension d'invalidité annuelle de 6873 euros avec une indemnisation complémentaire de la compagnie Generali de 31'241 euros par an.

En parallèle, entre 2020 et 2024, Jacques et Jessica Moretti parviennent à emprunter 5'511'450 francs suisses grâce à des hypothèques auprès de trois banques suisses: la BCVs, l'Union des banques suisses et le Cautionnement romand. Pendant cette même période, ils achètent un deuxième commerce à Crans-Montana (le restaurant «Le Senso»), un appartement au-dessus du «Constellation», un appartement à Cannes et un châlet à Lens.

Source: Le Canard enchaîné