La commune de Crans-Montana débloque 1 million de francs

Le Conseil communal de Crans-Montana a décidé d’allouer un million de francs pour les victimes ce mardi 3 février. La commune versera l'argent à la Fondation d’aide aux victimes de l’incendie en cours de constitution. Dans son communiqué, la Commune précise que cette somme représente approximativement 100 francs par habitant. Une somme amenée à 130 francs par personne en y ajoutant participation cantonale.

«Le Conseil communal est persuadé que la grande majorité des citoyens de Crans-Montana sont disposés à donner 100 francs par habitant en signe de solidarité avec les familles et personnes concernées.», peut-on lire dans la communication. Nicolas Féraud, le président de la Commune précise: «Nous sommes conscients que l’argent n’effacera aucune blessure, nous espérons pouvoir soutenir les familles frappées par cette tragédie et témoigner la solidarité de la communauté de Crans-Montana.»

