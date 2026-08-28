Rose-Marie Clavien, ex-conseillère communale de Crans-Montana, a été inculpée vendredi dans l’affaire du drame du 1er janvier. Elle devient la 17e personne visée par cette enquête pénale en cours.

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Nouvelle inculpation dans l’instruction pénale sur le drame du 1er janvier. L'ancienne conseillère communale en charge des constructions à Crans-Montana, Rose-Marie Clavien, a été inculpée ce vendredi, selon des informations de la «RTS». Elle devient la dix-septième personne mise en cause dans l'instruction pénale ouverte après le drame.

Entendue dans la matinée par la police, Rose-Marie Clavien avait d'abord le statut de personne appelée à donner des renseignements (PADR) (un statut intermédiaire entre celui de témoin et celui de prévenu). Toujours selon la RTS, son audition a été interrompue après un échange entre les enquêteurs et les procureures chargées du dossier, à l'issue duquel son statut a été requalifié en celui de prévenue.

L'ancienne élue, qui a occupé la charge des constructions de 2017 à 2024, rejoint une liste qui compte déjà le couple Moretti, sept employés ou anciens employés communaux, et désormais huit élus ou anciens élus.

Un échange au sujet de l'inauguration en 2017 du bar à cigares

Selon nos confrères, le dernier sujet évoqué avant l'inculpation portait sur l'inauguration en 2017 du bar à cigares situé au sous-sol de l'immeuble du «Constellation», ouvert sans autorisation officielle. C'est après avoir interrogé Rose-Marie Clavien sur ce point que les policiers ont sollicité les procureures, qui ont décidé de l'inculper.

L'ancienne conseillère communale a ensuite invoqué son droit au silence et refuserait de répondre aux questions des avocats présents, ce qui a mis un terme à son audition.