Les plans du bar révèlent un deuxième accès de secours, qui aurait été bloqué

De nouveaux éléments émergent dans le dossier de l’incendie meurtrier survenu au bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Selon une enquête de SRF, des plans de construction officiels, jusqu’ici restés sous scellés, attesteraient de l’existence d’une seconde sortie de secours au sous-sol de l’établissement. Ce passage aurait toutefois été obstrué la nuit du drame.

Le plan reconstitué par la SRF fait apparaître, à l’arrière du sous-sol, en face des toilettes, une porte menant à une cage d’escalier et identifiée comme issue de secours. Jusqu’à présent, l’existence d’un tel accès n’avait jamais été confirmée. Les investigations, fondées sur des plans, des images, des vidéos et des témoignages, en établiraient désormais l'existence.

Des doutes subsistent

Des images de vidéosurveillance issues du dossier d’enquête montreraient cette porte peu avant le départ du feu. Un tabouret de bar est visible juste devant l’ouverture, susceptible d’avoir entravé la fuite des jeunes clients. On ignore à ce stade qui a placé cet objet à cet endroit. Il reste également à déterminer si les clients ont pu utiliser cette issue ou si les secours ont pu emprunter ce passage pour accéder au bâtiment en flammes.

Jusqu’ici, les avocats du couple Moretti avaient exprimé des doutes quant à la nature même de cette porte, contestant qu’il s’agisse d’une issue de secours ou qu’elle ait été bloquée au moment de l’incendie.