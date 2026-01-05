DE
FR

«C'est dramatique»
Les coupeurs de feu volent au secours des blessés de Crans-Montana

Claude-Alain Bitschnau est coupeur de feu et il a été particulièrement sollicité depuis le terrible incendie à Crans-Montana. Il dit avoir prodigué entre 30 à 40 soins depuis la nuit du 1er janvier.
Publié: il y a 4 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
1/4
Des personnes se recueillent près du bar «Le Constellation», le 2 janvier 2026.
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Claude-Alain Bitschnau est en état d'alerte depuis deux jours. Le 1er janvier, à 2h30 du matin, son téléphone sonne: on lui demande d'aider un blessé de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Depuis, il dit avoir prodigué entre 30 et 40 soins aux personnes brûlées. 

«Je suis en Valais donc cette situation a un impact émotionnel encore plus fort pour moi, car je connais des personnes parmi les blessés», confie-t-il à Blick. Avant d'ajouter: «Le nombre de personnes gravement touchées est dramatique.» 

Claude-Alain est coupeur de feu. Il peut soulager les brûlures et les hemorragies, même à distance, simplement en connaissant le nom, le prénom, la date de naissance et le type de blessure de la personne. Il agit dans l'urgence, par téléphone et par message. 

Les plus cartésiens d'entre vous savez pertinemment que le secret des coupeurs de feu n'est pas prouvé scientifiquement. Pourtant, Claude-Alain en est convaincu: «Les soins que nous prodiguons ne peuvent avoir qu'un effet positif, c'est une aide, quelle qu'en soit l'origine.»

En quoi consiste le secret?

Claude-Alain possède le secret, «une intention de guérison qui permet de soulager entre autres les brûlures et les hemorragies», explique-t-il. Il reçoit des demande essentiellement par le bouche à oreille, car il est surtout sollicité par des proches des blessés. Claude-Alain prodigue aussi des soins dans son cabinet thérapeutique où il pratique l'hypnose, le magnétisme et d'autres soins thérapeutiques. En parallèle, il travaille au Service cantonal de l’informatique. 

«Je suis quelqu'un de très terre-à-terre à la base et j'ai besoin de comprendre les choses, mais certaines choses sont inexplicables. Je ne pourrais pas vous dire comment ça marche exactement mais en tout cas ça fonctionne, ce n'est pas seulement un effet placebo.»

Le secret des coupeurs de feu peut devenir essentiel pour les blessés de l'indencie à Crans-Montana. D'ailleurs, comme marque de soutien, certaines personnes ont relayé ces «intentions» sur les réseaux sociaux pour chasser le feu des blessés. Même si elles n'ont pas la même efficacité que celle d'un vrai soin, ces intentions restent «un joli moment de solidarité» pour Claude-Alain. «C’est très bien que les gens participent, surtout avec un événement de cet ampleur. Chacun y met du sien à sa manière. Mais pour nous c’est un travail de tous les jours et nous aidons des gens grâce au secret.»

Après chacun de ses soins, Claude-Alain aime connaître l'évolution de l'état de santé de son patient, mais en ce qui concerne les blessés de Crans-Montana, il reçoit ces informations «au compte-goutte». «Connaître l'évolution de l'état des blessés m'aide à les aider encore mieux. En général j'ai toujours des retours positifs.» 

Vers qui se tourner?

Attention toutefois à ne pas céder à des demandes étranges dans l'urgence. Un vrai coupeur de feu ne vous demandera jamais d'argent. «Le secret pur est un don libre, explique Claude-Alain. Beaucoup de personnes nous proposent tout de même un don, mais libre à elles de le faire, c'est à leur bon coeur. Si un coupeur de feu commence tout de suite à vous parler d'argent, il faut être vigilant.» En guise de paiement, une bouteille ou du chocolat suffisent.

Autre chose: les coupeurs de feu sont souvent discrets. Ils ne mettent pas en scène leurs services et refusent toute publicité tapageuse. Ils comptent surtout sur le bouche à oreille et leur réputation. 

Enfin, un faiseur de secret ne vous promettra jamais de vous guérir. Il essaiera de vous aider, de vous soulager, mais ne vous proposera pas de remède miracle. Il travaille en complément de la médecine, pas contre, et vous encouragera à suivre les traitements médicaux.

