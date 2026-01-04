Les informations principales sur le drame à Crans-Montana
- Le numéro de la helpline pour les familles, victimes et témoins: 0848 112 117
- L'incendie s'est déclaré vers 1h30 dans le sous-sol du bar «Le Constellation».
- Bilan des autorités: 40 morts, 119 blessés dont 71 Suisses
L'incendie est dû à un engin pyrotechnique planté sur une bouteille et à l'embrasement d'une mousse insonorisante fixée au plafond. L'enquête est toujours en cours.
Une instruction pénale a été ouverte le 2 janvier au soir à l’encontre les deux gérants du bar. Ceux-ci sont prévenus d’homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d’incendie par négligence.
24 victimes, dont 10 mineurs, ont été formellement identifiées et rendues à leur famille.
L'AS Haute-Broye rend hommage à l'un de ses jeunes joueurs décédé
Après l'angoisse du FC Lutry il y a quelques jours, la grande famille du football est à nouveau touchée par le drame de Crans-Montana. L'AS Haute-Broye rend aujourd'hui hommage à l'un de ses jeunes joueurs. Gardien des Juniors du club, le jeune homme est décédé dans la tragédie de Crans-Montana.
Le club annonce que la Commune et les églises d'Oron accueilleront un recueillement silencieux au Temple d'Oron aujourd'hui dès 17h30.
Les écoles du Haut-Plateau fermeront lors du deuil national
Les écoles du Haut-Plateau, dont fait partie Crans-Montana, seront fermées vendredi après-midi lors du deuil national, a indiqué le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay dimanche à Keystone-ATS. Un accompagnement psychologique est organisé dans toutes les classes du canton, qui ouvriront comme prévu lundi à la rentrée.
Un message «factuel, clair et délivré avec empathie», sera adressé lundi par chaque enseignant dans chaque classe, a indiqué le chef du Département valaisan de l'économie et de la formation. Il sera adapté à l'âge des élèves. Toutes les écoles seront ouvertes à la rentrée.
Le gouvernement s'est fait conseiller par des psychologues spécialisés en gestion de crise pour la mise en place de mesures adaptées dans de telles situations. Les élèves doivent disposer d'un espace de parole pour exprimer leurs émotions, a déclaré Christophe Darbellay.
La possibilité de poser un acte symbolique, par exemple avec un mur de souvenirs ou un espace pour des fleurs, mots ou dessins, sera prévue dans certains établissements. «Des interventions beaucoup plus spécialisées» auront lieu dans les classes comptant des blessés ou des personnes décédées.
Aide extra-cantonale
Le gouvernement ne communique pas sur le nombre d'établissements directement touchés, l'identification des victimes étant toujours en cours. Une équipe de psychologues spécialisés dans les situations d'urgence sera mobilisée, a détaillé le conseiller d'Etat.
Le personnel scolaire spécifiquement formé aux crises interviendra également en soutien. De l'aide hors canton a également été mise à disposition. «Si le dispositif valaisan ne suffit pas, nous n'hésiterons pas à faire appel à cette aide», a déclaré Christophe Darbellay.
Source: ATS
Au moins cinq jeunes Genevois comptent parmi les blessés
Au moins cinq jeune élèves et apprentis genevois figurent parmi les personnes gravement brûlées dans la tragédie qui a touché Crans-Montana, indique le gouvernement cantonal dimanche. Des mesures d'accompagnement sont prévues dans les écoles lundi à la rentrée.
«Le Conseil d'Etat a eu la confirmation ce week-end que plusieurs personnes touchées, dont au moins cinq jeunes, résident dans le canton de Genève», écrit le gouvernement dans un communiqué. Aucun décès n'a pour l'heure été confirmé.
Des mesures sont prévues dans les écoles pour accompagner les élèves et enseignants touchés. L'unité d'urgence psychologique ainsi que les consultations de l'office médico-pédagogique sont prêtes à accueillir les demandes liées au drame, écrit le canton.
Les élèves auront également la possibilité de s'adresser au personnel enseignant. Les cantons de Valais et de Vaud ont également mis en place des dispositifs d'accompagnement pour leurs élèves suite après le drame qui touche principalement des adolescents et des jeunes adultes.
Source: ATS
35 patients transférés dans des cliniques étrangères
L'Office fédéral de la protection de la population indique dans un communiqué de presse qu'environ 35 patients ont pu être transférés vers des cliniques spécialisées en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne (UCPM). Cette mesure vise à garantir le meilleur traitement possible, ce qui n'est pas possible en Suisse en raison du nombre élevé de blessés.
Sept personnes ont été transférées en Belgique, sept autres en Allemagne, 15 en France et six en Italie. Trois patients devraient encore être transportés aujourd'hui en Italie et en France.
Les transferts ont concerné aussi bien des ressortissants étrangers que des patients suisses. Pour ces derniers, la priorité a été donnée aux hôpitaux situés le plus près possible de la Suisse. La langue et les éventuels liens familiaux dans le pays de destination ont également été pris en compte. Les transferts ont été effectués avec le consentement des proches.
Xi Jinping présente ses condoléances à la Suisse
Le président chinois Xi Jinping a transmis dimanche ses condoléances à son homologue suisse Guy Parmelin. Il a également présenté sa solidarité avec la Suisse à la suite de l'incendie qui a ravagé un bar de Crans-Montana la nuit de Nouvel An.
Dans son message, Xi Jinping indique avoir appris la tragédie «avec une profonde consternation». Au nom du gouvernement et de la population chinoise, il a exprimé «ses plus sincères condoléances» et «sa sincère sympathie aux familles des défunts».
Le président chinois a souhaité «un rétablissement rapide» aux blessés et a fait part de la solidarité avec la Suisse en cette période de deuil.
Source: ATS
Huit français portés disparus et 23 autres blessés, selon Paris
Un Français de 39 ans fait partie des premières victimes décédées identifiées par les autorités suisses, a confirmé dimanche sur France 2 le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.
Il y a, à ce stade, 23 Français blessés, a ajouté le ministre. Huit autres sont «portés disparus».
Source: AFP
Hommage du pape aux victimes et à leurs proches
Le pape Léon XIV a exprimé dimanche sa proximité avec les victimes de l'incendie de Crans-Montana et leurs proches. Il a assuré prier pour eux à l'occasion de l'Angelus sur la place Saint-Pierre.
«Je souhaite exprimer à nouveau ma proximité à ceux qui sont dans la douleur à cause de la tragédie survenue à Crans-Montana, en Suisse. Je vous assure de mes prières pour les jeunes défunts, pour les blessés et pour leurs familles», a déclaré le souverain pontife.
Une foule immense rend hommage aux victimes
Un immense cortège a rejoint le centre de Crans-Montana après la messe de dimanche matin. Des centaines de bougies et de fleurs ont été déposées devant le bar «Le Constellation». L'émotion était vive dans la station, trois jours après le drame. Plus d'un millier de personnes, selon une journaliste de Keystone-ATS sur place, ont marché en silence vers l'établissement où s'est déroulé l'incendie.
Là, des centaines de fleurs et de bougies ont été déposées par la foule, alors que certaines personnes se recueillaient, pleuraient ou se prenaient dans les bras. Certains ont aussi déposé des peluches. Le cortège, qui s'est déroulé sous le soleil mais par un froid glacial, était accompagné par la chanson «Hallelujah» de Léonard Cohen. Des «Ave Maria» ont aussi été chantés.
Source: ATS
Onze patients se trouvent toujours à l'hôpital du Valais
Onze patients se trouvent actuellement encore à l'hôpital du Valais, a indiqué son directeur Eric Bonvin dimanche dans la presse. Une cinquantaine de victimes avaient été acheminées vers l'hôpital dans la nuit du Nouvel An après l'incendie dans un bar de Crans-Montana. La plupart des victimes souffrent de graves brûlures au visage et aux mains, a-t-il indiqué dans la Sonntagszeitung. «La phase de guérison sera très longue et des cicatrices à vie sont à prévoir».
La grande affluence est passée, a commenté M. Bonvin, mais beaucoup de patients – la plupart valaisans – devront retourner à l'hôpital dans un mois environ pour des soins postopératoires et de la rééducation. L'hôpital s'y prépare.
Le responsable a également rappelé que les blessés ayant survécu au drame sont extrêmement vulnérables émotionnellement et appelé à la retenue. Les commentaires «cruels» lus sur les réseaux sociaux le préoccupent particulièrement. Le directeur de l'établissement hospitalier a aussi fait part de l'émotion intense qui traverse l'ensemble du personnel, de nombreux employés vivant dans la région.
Source: ATS
Une messe à Crans pour rendre hommage aux victimes
Des centaines de personnes assistent dimanche à Crans à une messe présidée par l'évêque de Sion, Mgr Jean-Marie Lovey, rendant hommage aux victimes de l'incendie de Nouvel An. La chapelle est pleine et de nombreuses personnes suivent la messe à l'extérieur.
Plusieurs représentants religieux ont fait le déplacement, à l'image du président de la Conférence des évêques suisses (CES), Charles Morerod, et de Mgr Alain de Raemy, évêque de Lugano. Le pasteur de Montana Stephan Kronbichler et le président du Synode suisse Gilles Cavin sont également sur place.
Dans l'assemblée figurent des membres du Conseil d'Etat valaisan, le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler, la procureure générale Beatrice Pilloud et de l'ambassadeur italien en Suisse Gian Lorenzo Cornado. L'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmey-Rey, originaire du Haut-Plateau, est également présente.
Un peu plus de 300 places assises étaient à disposition dans la chapelle Saint-Christophe. Mais plus d'une centaine de personnes ont aussi assisté à la messe depuis l'extérieur du bâtiment, dans un froid glacial. La communion sera aussi distribuée à l'extérieur.
Source: ATS
Seize nouvelles victimes ont été identifiées et leurs corps restitués à leurs familles
Les opérations d’identification menées par les autorités ont permis d’identifier des nouvelles personnes décédées dans l’incendie au bar «Le Constellation», indiquent le Ministère public et la police valaisanne dans un communiqué. Au total, 24 défunts ont ainsi été identifiés à ce jour.
Dix des nouvelles victimes identifiées sont suisses. Il s'agit d'une adolescente de 14 ans, deux de 15 ans et une jeune femme de 18 ans, ainsi que deux adolescents de 16 ans et un de 17 ans. On dénombre aussi un jeune homme de 18 ans, un de 20 ans et un de 21 ans. Figurent également trois Italiens de 16 ans, dont un disposant de la double nationalité italienne et émiratie, ainsi qu'un Roumain de 18 ans, un Français de 39 ans et un Turc âgé de 18 ans.
Les démarches se poursuivent pour identifier l’ensemble des victimes, décédées ou blessées, ajoute le communiqué.