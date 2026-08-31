Deux personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans un accident de la circulation survenu ce samedi 29 août, sur la route cantonale entre Cossonay et Cossonay-Gare.
Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le conducteur d'un side-car s'est vu déséquilibré alors qu'il roulait dans une courbe à droite, avant de perdre le contrôle du véhicule. Ainsi que le précise la Police cantonale vaudoise dans un communiqué, le side-car est alors parti «tout droit, en direction de la voie opposée», pour heurter l'aile gauche d'une voiture de tourisme de couleur bleue.
Le conducteur du side-car, ainsi que la conductrice de la voiture, ont été dépêchés au CHUV de Lausanne. La seconde n'est toutefois que légèrement blessée. La route a été fermée durant les opérations de constat.
Appel à témoins
Alors que le Ministère public vient d'ouvrir une instruction pénale, la police a lancé un appel à témoins, visant notamment «un groupe de motards qui se trouvait sur les lieux de l'accident.»
Toute personne ayant assisté à l'accident ou étant en mesure de donner des renseignements complémentaires est priée de contacter le poste de police le plus proche ou d'appeler le 021 343 15 10.