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Deux blessés sont à déplorer
La police recherche des témoins après un accident de side-car à Cossonay

La Police cantonale vaudoise annonçait, ce dimanche soir, qu'elle recherche activement des témoins d'un accident de la route survenu le samedi 29 août à Cossonay. Le conducteur d'un side-car ayant heurté une voiture de tourisme et est grièvement blessé.
Publié: 10:34 heures
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Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
La Police cantonale vaudoise invite toute personne ayant assisté à l'accident à la contacter.
Photo: Keystone
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Deux personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans un accident de la circulation survenu ce samedi 29 août, sur la route cantonale entre Cossonay et Cossonay-Gare. 

Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le conducteur d'un side-car s'est vu déséquilibré alors qu'il roulait dans une courbe à droite, avant de perdre le contrôle du véhicule. Ainsi que le précise la Police cantonale vaudoise dans un communiqué, le side-car est alors parti «tout droit, en direction de la voie opposée», pour heurter l'aile gauche d'une voiture de tourisme de couleur bleue. 

Le conducteur du side-car, ainsi que la conductrice de la voiture, ont été dépêchés au CHUV de Lausanne. La seconde n'est toutefois que légèrement blessée. La route a été fermée durant les opérations de constat. 

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Appel à témoins

Alors que le Ministère public vient d'ouvrir une instruction pénale, la police a lancé un appel à témoins, visant notamment «un groupe de motards qui se trouvait sur les lieux de l'accident.» 

Toute personne ayant assisté à l'accident ou étant en mesure de donner des renseignements complémentaires est priée de contacter le poste de police le plus proche ou d'appeler le 021 343 15 10. 

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