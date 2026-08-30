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Blessés graves héliportés
Deux morts au col de la Flüela dans les Grisons

Deux accidents ont fait deux morts et deux blessés graves samedi sur la route du col de la Flüela, près de Davos. La route a été fermée plusieurs heures après ces deux collisions impliquant des motos et un véhicule à trois roues.
Publié: il y a 23 minutes
Deux accidents de la route se sont produits sur le col de la Flüela. Deux personnes sont mortes et deux autres ont été grièvement blessées.
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux graves accidents de la route se sont produits samedi sur la route du col de la Flüela, près de Davos dans les Grisons. Deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été grièvement blessées, a indiqué dimanche la police cantonale des Grisons.

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Le premier accident s'est produit peu après 12h00. Un motard de 70 ans a dévié sur la voie opposée et a fait une chute. Il est décédé sur les lieux de l'accident malgré les mesures de réanimation.

Le deuxième accident s'est produit peu avant 16h00. Le conducteur d'un véhicule à trois roues, âgé de 18 ans, est entré en collision avec une motocycliste de 55 ans sur la voie opposée. Le premier est décédé sur les lieux de l’accident. Son passager et la motocycliste, grièvement blessés, ont été transportés par hélicoptère vers des hôpitaux.

La route du col de la Flüela a dû être fermée pendant plusieurs heures.

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